Eccellenza, Viareggio 2014 a un passo dall´esclusione

Eccellenza - Viareggio a un passo dall'esclusione definitiva. Si fa ogni giorno, ogni ora, più difficile la strada per il Viareggio 2014: la società infatti è in attesa di buone notizie dal Consiglio di Garanzia del Coni, ma gli spifferi che arrivano da Roma non danno grandi speranze alla società bianconera. In queste ore la dirigenza delle Zebre è in attesa di comunicazione da parte del Consiglio di Garanzia della calendarizzazione del ricorso da parte della Sezione 1. Per ora il programma delle udienze già stabilite parte lunedì 9 settembre, ma è possibile che venga fissato il ricorso nella settimana precedente (quella da lunedì 2 settembre in poi). Ma la strada per il Viareggio (difeso dall'avvocato Stefano Pellacani, ex giocatore dello stesso Viareggio una decina di anni fa, e già difensore, con successo, del Viareggio ai tempi della presidenza Baroni) è durissima e davvero in salita. Tanti i motivi che limitano le speranze, a cominciare dalla mancata iscrizione nei termini corretti, ma soprattutto gli incartamenti presentati dalla società sarebbero incompleti (sia per quanto riguarda il campo da gioco della prima squadra che per le liberatorie della stagione passata). A tal proposito va ricordato che anche il C.R.T. ha presentato una propria memoria sull'argomento, a sostegno della propri decisione di escludere la società dal prossimo campionato di Eccellenza. Ma c'è un altro problema che potrebbe giocare a sfavore del Viareggio: e qui si entra nel campo puramente giuridico. Il Consiglio di Garanzia, seguendo la giurisprudenza più recente, potrebbe dichiararsi non competente, rimettendo la palla a livello regionale, sostenendo che della questione se ne dovrebbe occupare il Tribunale Federale Territoriale (che è un organo della Figc, in pratica "interno" al Comitato Regionale). Di fatto in questo caso, la partita sarebbe "chiusa" perché si allungherebbero i tempi (e l'Eccellenza gioca la prima giornata domenica 8 settembre) e perché è facile prevedere la "direzione" presa dall'eventuale pronunciamento del Tribunale Territoriale. Al Viareggio rimarrebbe poi solo la strada del ricorso al Tar del Lazio, ma pare davvero qualcosa di improponibile al momento.

Insomma, la possibilità che uno dei due prossimi giorni di Eccellenza sia a 17 (teoricamente il Girone A, sia per la logica dell'alternanza che per motivi geografici) si fa sempre più difficile, permettendo così al C.R.T. di rispettare il format originario delle 32 squadre.



Fonte: almanaccodelcalciotoscano