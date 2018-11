Nella gara interna contro l'Eclisse Careni Pievigina, il bomber ex Massese fa un gol dei suoi

Eccellenza - Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Il detto popolare sembrerebbe calzare a pennello rivedendo il breve video in evidenza. La partita in questione è la decima giornata del campionato di Eccellenza Veneta tra il Tombolo Vigontina San Paolo e l'Eclisse Careni Pievigina. Nel Tombolo, attualmente ultima in classifica a pari merito con il Vittorio Falmec S.M. Colle, ci gioca l'ex bomber bianconero Paolo Fusco che dopo il grave infortunio, il rientro nella scorsa stagione e le varie vicende estive, ha deciso di cambiare aria ed ha accettato di affrontare, all'età di 34 anni, questa nuova avventura così lontano da casa.



La classifica non sorride di certo alla sua squadra, ma la classifica marcatori a lui si: 5 gol all'attivo in 7 gare disputate, ultimo dei quali quello di domenica scorsa del provvisorio 1-2 (VIDEO) che sta facendo il giro del web.



Di seguito le parole su Facebook dello stesso Fusco dopo il gol segnato: "Osa: esigi che la Vita ti faccia dono della tua Rinascita". Non voglio rivincite verso i TANTI che dicevano che non ce l'avrei fatta...voglio ringraziare però quei POCHI che in cuor loro credevano in me... Non voglio dimostrare niente a nessuno, la sfida è solo con me stesso e vado avanti per la mia strada...è ancora lunga!