Eccellenza, Urbino Taccola-Portuale 2-1. Gassani: `La prima società con cui parlerò sarà la Portuale`

Non è andata bene ai gialloamaranto nell'ultima di campionato

Eccellenza - Urbino Taccola-Marina La Portuale 2-1

URBINO TACCOLA: Frassi, Gelli, Mattiello, Franchi N., Pietranera, Taglioli, Coscetti, Santerini, Muca, Naldini, Castellini. A disp.: Montagnani, Lazzerini, Fillanti, Gulisano, Cagiano, Ciappi, Cavallini. All.: Franchi Fabio

MARINA LA PORTUALE: Belloni, Cinquini, Martinelli, Bedini, Signorini, Della Maggiora, Cuccolo, Benassi, Conedera, D Angelo, Ceccarini. A disp.: Costa Mat. 96, Francini, Tazzini, Zannoni, Piscopo, Puccinelli, Offretti. All.: Gassani Matteo

ARBITRO: De Marco Alessio di Lucca, coad. da Vagheggi Massimo di Arezzo e Cucciniello diletta di Arezzo

RETI: 17' Santerini, 40' Ceccarini, 86' Ciappi



Classica partita di fine stagione in quel di Uliveto tra i padroni di casa dell'Urbino Taccola e i gialloamaranto della Portuale. Gara giocata con ritmi bassi dove il gran caldo ha fatto da protagonista e dove le due squadre più nulla avevano da chiedere a questa stagione.



Di seguito le parole del tecnico amaranto Gassani:



Mister, che partita è stata? Una partita dove noi non avevamo ne energie fisiche ne energie mentali e questo ha influito sull'esito del match. Potevamo mettere la classica ciliegina sulla torta e non ci siamo riusciti ma ciò non va ad intaccare minimamente quanto di straordinario è stato fatto.



Deluso per la partita? Assolutamente no. Essere delusi per una sconfitta che non ha spostato gli equilibri sarebbe poco intelligente. Con la partita di oggi si chiude un annata che dal punto sportivo ha regalato solo soddisfazioni e pertanto in me c'è grande soddisfazione per quanto ottenuto.



Oggi nella formazione iniziale c'erano delle novità. Questo può aver influito nella sconfitta? Certi giocatori poco utilizzati oggi meritavano di giocare e ognuno ha fatto la propria parte. Dopo Piombino non siamo riusciti a riattaccare la spina dell'interruttore. Questo è una aspetto che succede spesso quando l'obbiettivo è raggiunto. Non serve trovare un colpevole o aspetti negativi. E' andata così e stop.



Prossimo anno la rivredremo sulla panchina gialloamaranto? Ora l'unico posto dove potrete rivedermi è al parco pubblico di Marina di Massa a spingere sull'altalena mia figlia. In futuro non lo so. E' stata una stagione molto impegnativa ed ho bisogno di riposare mentalmente. Poi deciderò il mio futuro e sicuramente la prima società con cui parlerò sarà la Portuale visto l'affetto e la riconoscenza che mi lega ai dirigenti.



Vorrei concludere facendo i complimenti all'Urbino per la vittoria a cui auguro una pronta risalita in Eccellenza. Inoltre grandi complimenti a Cuoiopelli e San Gimignano per lo straordinario campionato che hanno fatto il cui epilogo sarà in uno spareggio davvero emozionante. Tutte e due meritano di andare in Serie D, che vinca il migliore.