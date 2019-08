Eccellenza, Sardella: `Appendo i guanti al chiodo`

Eccellenza - Dopo una lunga carriera giocata a livelli importanti il portierone della Pontremolese Gianluca Sardella ha deciso di chiudere con il calcio giocato. Classe 1984 di grande esperienza, fortissimo tra i pali, uomo di carattere e leader in campo, ha sempre fatto bene lasciando un bel ricordo di se in tutte le squadre in cui ha giocato: 12 anni di settore giovanile nel Ricortola, poi in prima squadra con Sarzanese, Monteriggioni, Pietrasanta, San Piero a Sieve, Vallesturla, Castelnuovo Garfagnana, Portuale, Pontremolese.



Da come si legge nella emozionante dichiarazione rilasciata tramite in post su facebook, Sardella non chiude definitivamente con il calcio ma inizierà la carriera di allenatore dei portieri, nel settore giovanile della San Marco Avenza con i Giovanissimi 2005/2006:



"Tra pochi gironi inizierò una nuova avventura come preparatore... e là dove una cosa inizia l'altra si conclude. Mi lascio alle spalle tante emozioni vissute in quel rettangolo verde... Successi, sconfitte, lacrime, abbracci, litigi, errori... Tutti momenti che rimarranno indelebili nella mia memoria. Ho dato la mia vita per questo sport e nn ho nulla da rimpiangere. "Appendo i guanti al chiodo" con il sorriso sapendo di aver dato tutto me stesso. Mando un grandissimo abbraccio a tutti i compagni, allenatori che ho avuto in questi anni...GRAZIE DI TUTTO".