Eccellenza, riflettori puntati sul `derby dell´orgoglio`

Montignoso cerca la matematica salvezza, San Marco un posto nei playoff

Eccellenza - Sarà un bellissimo derby quello in programma domani pomeriggio al "Raffi" di Romagnamo tra i padroni di casa di mister Gassani e gli ospiti di Turi.



Due squadre che arrivano al big match in piena forma e con obiettivi "quasi" raggiunti: la San Marco con la salvezza conquistata già da qualche settimana, un posto nei play off da difendere e un record di punti in Eccellenza (42pt) da incrementare; il Montignoso che di punti ne ha 33, cerca quella vittoria che gli darebbe la matematica salvezza con 5 giornate di anticipo che, per una società nata quest'anno e con le assurde situazioni di campo sopportate fino ad oggi, sarebbe un risultato superlativo.



All'andata fini 3-0 per il Leone che vinse meritatamente sul proprio campo grazie alle reti di Da Pozzo, Conedera e Gabrielli. Una partita dove i padroni di casa dimostrarono di essere un organico più collaudato e organizzato. Ma il Montignoso di oggi è un'altra squadra: oltre ad aver cambiato molto nel mercato di dicembre, ha acquisito più consapevolezza e personalità, questo grazie ai risultati in campionato e allo straordinario percorso in Coppa Italia, con la storica vittoria della fase regionale e l'uscita agli ottavi di finale di mercoledì scorso a causa di un arbitraggio a dir poco discutibile.



In definitiva una partita assolutamente da non perdere tra due squadre in gran forma che giocheranno senza ansie del risultato ma con grande voglia di vincere il "derby dell'orgoglio".