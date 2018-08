Eccellenza: prima uscita del Montignoso, ad attenderlo il Ponsacco

La truppa di mister Maneschi battezzerà la neo squadra di Montignoso. Nani: "Vedo sereno"

Eccellenza - Sarà il Ponsacco di Maneschi la squadra che battezzerà il nuovo Montignoso di mister Gassani. Sabato 4 agosto alle ore 17 la sfida al "Comunale di Ponsacco" tra le due compagini. Da una parte la super favorita alla vittoria finale del girone tosco-ligure di Serie D, guidata in panchina dall'ottimo ed esperto Maneschi e dall'altra i ragazzini terribili del nuovo che avanza, ovvero del diavolo Gassani, desiderosi di centrare un'altra importante salvezza nel campionato di Eccellenza.



Molta curiosità per entrambi i mister e per le rispettive società di vedere all'opera le proprie squadre con i padroni di casa al debutto tra le mure amiche davanti ai propri tifosi.



Di seguito le parole del team manager Nani: "Innanzitutto ringrazio la società Ponsacco per aver pensato a noi per il loro debutto stagionale davanti ai loro tifosi. Per noi è un motivo di orgoglio. Per quanto riguarda il calcio giocato sarà un test durissimo contro una corazzata del campionato di Serie D ma proprio in queste occasioni si capiscono i difetti e quindi la possibilità di eliminarli. I ragazzi stanno lavorando duramente senza risparmiarsi, i nuovi si sono integrati alla perfezione e siamo molto molto soddisfatti finora di quanto visto nelle sedute giornaliere. Stranamente vedo sereno, anche il nostro allenatore che a regola non lo è mai e questo ci dà un segnale che sul mercato abbiamo lavorato bene. Ora il campo dovrà confermare o smentire il tutto".