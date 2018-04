I gialloamaranto di mister Gassani si preparano alla partita piu' importante di tutto il loro campionato

Eccellenza - Per la Portuale è la settimana piu' lunga. I gialloamaranto di mister Matteo Gassani si preparano a quella che probabilmente è la partita piu' importante di tutto il loro campionato di Eccellenza, ovvero il match casalingo di domenica prossima 15 aprile al Quartieri di Aulla contro l'Atletico Piombino.



In palio la salvezza matematica con novanta minuti d'anticipo sulla fine della regular season. Attualmente i marinelli sono a quota 35 dopo la vittoria nel derby di recupero contro la San Marco Avenza. In caso di vittoria con Piombino si stapperebbero le bottiglie di spumante nello spogliatoio gialloamaranto ma anche in caso di pareggio a patto che le due concorrenti Fucecchio e Ponte Buggianese, attualmente entrambe a quota 30, non vincano i loro match rispettivamente contro San Marco Avenza e Larcianese.



Dopo la gara con i nerazzurri livornesi l'ultimo atto per Costa e compagni sarà domenica 22 aprile sul terreno di Uliveto Terme in casa del fanalino di coda Urbino Taccola.