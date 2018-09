Eccellenza, parla mister Marselli

Il tecnico di Fiumaretta alla guida del Montecatini

Eccellenza - Allenatore ormai esperto con un ottimo curriculum soprattutto nelle categorie dilettantistiche liguri. Parliamo di Davide Marselli che quest'anno ha varcato il confine dove lavora ed abita per approdare in Toscana e piu' precisamente sulla panchina del Montecatini in Eccellenza dove se la vedrà con le due cugine apuane Montignoso e San Marco Avenza.



Di seguito le sue parole:



"Avendo allenato gli ultimi cinque anni in Eccellenza Ligure ed essendomi spostato soltanto da un mese nel campionato di Eccellenza Toscana ho visto sinceramente poco però posso già dire che si vive un organizzazione molto più professionale. Per quanto riguarda noi Montecatini siamo una squadra molto giovane, abbiamo in rosa solo un 1986 e un 1991 e poi tutti giocatori dal 1994 a scendere. Credo che almeno a nomi e ad acquisti ci sia una squadra superiore a tutti ed è per me il Grosseto, poi due squadre subito dietro ai maremmani, diciamo in seconda linea e sono Cuoiopelli e Fucecchio. Le altre tredici formazioni, noi compresi, credo siano tutte ottime squadre, non ci sarà una squadra materasso perché tutte sono organizzate ed hanno degli ottimi organici, sarà una battaglia ogni domenica per tutti. Anche le neopromosse sono ottime squadre, vedi il Vorno che incontreremo noi domenica prossima fuori casa e che ha vinto la sua partita di coppa a Cenaia per tre a uno nonostante ben cinquetitolari assenti, od il Camaiore che con ben otto fuoriquota in campo ha pareggiato zero a zero nella difficile trasferta di Castelnuovo Garfagnana. Forse tra un paio di mesi dopo sette, otto domeniche giocate si potrà fare un punto sull'effettiva forza delle squadre. Io sono molto fiducioso della mia squadra, stiamo lavorando molto bene ed allenarsi il pomeriggio è’ sicuramente un vantaggio. Per quanto riguarda le cugine apuane sono due squadre di valore. La San Marco Avenza è’ una società che è’ in Eccellenza da anni. L’anno scorso ha fatto molto bene es un organico veramente competitivo oltre che rafforzato da ottimi elementi come ad esempio Bondielli ed hanno un bravo allenatore. Il Montignoso che poi è’ la Portuale dello scorso anno dell’ amico vero e collega Diablo Gassani , per me Matteo, è’ una squadra vera che già domenica scorsa ha vinto la prima partita. Sarà dura per tutti affrontarla in quanto Matteo non lascia niente al caso ma lavora sui minimi particolari durante tutta la settimana e sicuramente la squadra prenderà le caratteristiche sue, grinta, corsa e cattiveria agonistica, oltre che ottimi giocatori, ne cito tre per tutti, Bedini, Bugliani e Chiaramonti. Io credo faranno molte bene entrambe”.