Eccellenza, il punto sulla Portuale

Nuova società, arrivi, conferme e partenze "amare". Le parole del dirigente Nani

Eccellenza - Continuano nel massimo riserbo le operazioni in casa Portuale, sia sul tavolo societario che su quello tecnico. Mentre sul fronte societario le bocche sono cucite, anche se i ben informati riferiscono della nascita di una società molto forte con sede in quel di Montignoso e l'ingresso di una ventina di nuovi soci che sarebbero imprenditori del territorio, sul fronte tecnico a breve si scopriranno le carte di trattative già concluse da parte del ds Meazzini che metterà a disposizione del "diavolo" Gassani una squadra giovane ma che dirà la sua nel difficile campionato di Eccellenza.



Di seguito le parole del dirigente Nani:



"Dal punto di vista societario non sono autorizzato a divulgare notizie. Al momento opportuno sarà il dg Nepori che comunicherà il tutto, a mezzo di una conferenza stampa e tutti i mezzi di informazione saranno avvisati dell'evento. Dal punto di vista tecnico il ds Meazzini ha concluso l'acquisto di sette giocatori nati dal 2000 al 1995 che rinforzeranno la squadra, che allo stesso tempo continuerà ad essere composta da giocatori di una fascia d'età molto giovane. Una volta depositate le liste comunicheremo i nomi. Nel frattempo posso riferire con molta soddisfazione che due pilastri della scorsa stagione come Ceccarini e Cinquini rimarranno ancora con noi.



Il divorzio dal portiere Costa? Costa prima di venire da noi era inattivo da ben tre anni, vuoi per problemi fisici, vuoi perché non aveva trovato categorie importanti. Ancor prima di ciò veniva da una retrocessione a Forcoli e nella stessa stagione venne "tagliato" a Pietrasanta. Lo abbiamo preso tra lo scetticismo generale e ricostruito sia nel fisico che nel morale. Pensavamo che al tavolo della trattativa per il rinnovo, la riconoscenza per quanto da noi fatto potesse avere un peso. Invece non è andata così. Costa ha chiesto uno stipendio ben sapendo che la nostra società retribuisce solo rimborsi. Quando ci ha fatto presente che una società del territorio era disposta a riconoscergli uno stipendio, per rimanere con noi pretendeva lo stesso trattamento economico. La nostra società è rimasta fedele alla politica interna e abbiamo ritenuto che le nostre strade si dovevano separare. Per noi viene prima la persona e poi l'atleta. Se uno non ha qualità morali non ha il profilo giusto per noi".