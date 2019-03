Eccellenza, il Montignoso cerca i 3 punti a Cecina

Partita delicata, con una vittoria i rossoblu metterebbero una seria ipoteca sulla salvezza diretta

Eccellenza - Dopo le fatiche di Coppa, torna in campo per il campionato il Montignoso Football Club che domani pomeriggio andrà a far visita al fanalino di coda del torneo Sporting Cecina 1929. Partita delicata dove con una vittoria i rossoblu metterebbero una seria ipoteca sulla salvezza diretta. I padroni di casa, nonostante l'ultimo posto (10 pt), stanno vendendo cara la pelle contro qualunque avversario, dimostrando di credere fino alla fine al raggiungimento dei play out (la penultima Atletico Piombino è distante 6 lunghezze). Mister Di Tonno ha una squadra giovanissima schierata con un 4-3-3, dove brilla su tutte l'attaccante Rigoni, classe 2000 già appetito da molte squadre. Montignoso che si presenterà al completo, da valutare se mister Gassani opeterà per qualche cambio, per avere gente fresca dopo le fatiche di mercoledi.



Di seguito il programma gare completo



Camaiore-Atletico Cenaia

Cuoiopelli-Castelnuovo

Fucecchio-Pro Livorno

Grosseto-San Miniato Basso

San Marco Avenza-Pontebuggianese

Sporting Cecina-Montignoso

Montecatini-Piombino

Vorno-Castelfiorentino