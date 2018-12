Eccellenza, il Montignoso attende il Vorno di Taddeucci

Mercato: alla corte di Gassani arriva l'ex Massese Della Pina. Il team manager Nani fa luce sui movimenti, ben 10 giocatori in uscita

Eccellenza - Sotto una pioggia battente, al "Raffi" di Romagnano va in scena l'allenamento del Montignoso Football Club in vista del match interno di domenica contro la neopromossa Vorno. Allenamento intenso con mister Gassani che ha tenuto alta la concentrazione, facendo capire che l'euforia del raggiungimento della finale di Coppa ormai va messa alle spalle e ora bisogna concentrarsi sul campionato, senza più commettere passi falsi perché la classifica è molto corta e il Vorno è dietro solo di tre punti.



Un Montignoso che si è rinforzato molto nel mercato invernale con giocatori giovanissimi ma di grande qualità che hanno alzato il livello di squadra e con giocatori come Berti e Frongillo che hanno portato esperienza ad un gruppo composto da 20 unità, di cui 14 quote. Gli avversari si presenteranno al "Raffi" con il nuovo acquisto ex Massese Marino Taddeucci (foto) che farà coppia con il "nino" Petracci. Quest'ultimo ritroverà mister Gassani con il quale aveva lavorato con straordinari risultati in quel di Bozzano. Vorno che si schiera con il 4-3-1-2 con in difesa il massese Carusio e in cabina di regia la qualità e l'esperienza di Gamba. Nella rifinitura mister Gassani ha mescolato le carte ma dovrebbe riproporre l'undici della semifinale di coppa con il rientro di bomber Chiaramonti al centro dell'attacco ai cui lati ci sarà la qualità di Fassone e Nigiotti. In mediana ballottaggio tra Berti e Castellacci, mentre il "man of the match" di Coppa Lazzarini e Piscopo costituiranno il centrocampo nel consueto 4-3-3, marchio di fabbrica del "diavolo". Ancora out Geraci e Cinquini.



Di seguito le parole del team manager Nani:



"Partita delicata e di staordinaria importanza in chiave salvezza. Dovremo giocare una partita molto intelligente e fare risultato a tutti i costi, perché la classifica è talmente corta che non sono ammessi passi falsi.



Molto dipenderà se la squadra avrà recuperato o meno dalle fatiche di coppa... La squadra è giovanissima, anche domenica ci saranno in campo 6/7 quote e quindi per un giovane i tempi di recupero sono minori rispetto a un "vecchio". Inoltre l'entusiasmo può dare energie in più e certi risultati importanti, come quelli di coppa e di campionato in casa del Ponte Buggianese, accrescono fiducia e autostima. In considerazione di ciò sono convinto che la squadra continuerà nel suo percorso di crescita e farà una grande partita".



Nani, novità dal mercato? "In entrata abbiamo acquistato della Pina Francesco, classe '99 ex Massese che dopo un mese di allenamenti con noi ha convinto tutti e ci darà una grossa mano nel proseguo del campionato. Stiamo ancora cercando un attaccante e presto arriverà anche quello. Per quanto riguarda le uscite, Bedini, Tazzini, Martinelli, Cappellini, Grippino, Benassi, Puccinelli, Giorgini, Russo, Pennucci non fanno più parte della rosa. Doveva snellire la rosa soprattutto per esigenze economiche. Ci sono ancora 6 giorni di mercato e vedremo cosa accadrà sia entrata che in uscita".