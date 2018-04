Eccellenza, il Grosseto vince: mister Danesi ai playoff

Zampata di orgoglio nel delicatissimo scontro di Gambassi, obiettivo minimo raggiunto

Eccellenza - Gambassi-Grosseto 0-1

GAMBASSI: Mandorlini, Matteini, Posarelli, Anichini, Mori E., Qehajaj, Oliva, Bagnoli, Lumachi, Recchi, Cresti. A disp.: Nigi, Boumarouan, Mezzedimi, Sarr, Penzo, Dardha, Mori A.. All.: Razzanelli Massimo

GROSSETO: Nunziatini, Borselli, Zoppi, Tuoni, Mesinovic, Gorelli, Cosimi, Faenzi, Vento, Boccardi, Vegnaduzzo. A disp.: Mileo, Lazzerini, Corradi, Degl Innocenti, Nigiotti, Invernizzi, Molinari. All.: Consonni Luigi

ARBITRO: Picardi Mario di Viareggio, coad. da Gini Alessio di Pontedera e Melillo Federico Antonio di Pontedera

RETI: 58' Vegnaduzzo



GAMBASSI- Il Grosseto di mister Andrea Danesi esce vittorioso dal campo di Gambassi e non manca l'obiettivo playoff. I maremmani chiudono in terza posizione, a -9 dalla coppia di vertice Cuoiopelli e San Gimignano, i quali si giocheranno la vittoria del campionato con uno spettacolare spareggio. Retrocede invece il Gambassi che aveva bisogno dei 3 punti per accedere ai play out e festeggia il Pontebuggianese, salvo grazie alla forbice dei 10 punti proprio ai danni del Gambassi.



La squadra di Danesi raggiunge così l'obiettivo play off e mantiene accesa la speranza Serie D. Arrivato a Grosseto a fine gennaio, quando la squadra era terza in classifica, il tecnico avrebbe voluto la vittoria del campionato ma le due rivali davanti, Cuoiopelli e San Gimignano, non hanno mai ceduto di un centimetro e così l'ex mister di Massese e Carrarese dovrà giocarsi il passaggio di categoria nei lunghi e difficili spareggi.