Eccellenza, Grosseto: Danesi a rischio fallimento

Il tecnico ex Carrarese e Massese, si gioca all'ultima giornata l'accesso ai play off

Eccellenza - E' finito in pareggio (1-1) il big match di giornata nel campionato di Eccellenza tra il Grosseto di mister Andrea Danesi, terza in classifica, e la seconda forza del girone Cuoiopelli. A condizionare notevolmente la gara dei ragazzi del mister "carrarino", autori di un ottima gara, è stata l'espulsione di capitan Ciolli al 12’ oltre al rigore dubbio a favore degli ospiti al 32', decisioni arbitrali che hanno causato pesanti dichiarazioni del Danesi a fine gara.



A una giornata dal termine, la situazione per il “Grifone” è più che complicata. Infatti per partecipare ai play off la terza posizione potrebbe non bastare, a causa della "forbice" dei dieci punti, visto che tra il Grosseto e le due capoliste (San Gimignano e Cuoiopelli) intercorrono 9 lunghezze. Per questo i biancorossi saranno costretti a vincere una vera e propria guerra, domenica prossima, sul campo del Gambassi che nel caso di sconfitta retrocederebbe direttamente in Promozione.



Se le cose non dovessero andare come sperato, per la società maremmana e per l'ex mister di Carrarese e Massese sarebbe un fallimento, visto che sia a inizio stagione che quando il tecnico subentrò all'esonerato Luigi Consonni nel gennaio scorso, l'obiettivo era il passaggio in Serie D, e il non accesso ai play off una eventualità nemmeno contemplata. Il percorso di Danesi nella sua gestione a Grosseto è caratterizzato da 4 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta.



Di seguito la sua dichiarazione nel post partita di domenica, rilasciata ai microfoni di Grosseto Sport:



"Una prestazione eccellente che deveva essere premiata con una vittoria ma condizionata negativamente per aver giocato ottanta minuti in inferiorità numerica, a seguito di un arbitraggio scandaloso, incompetente, vergognoso. Nel gol della Cuoiopelli su calcio di rigore l'assistente è fermo con la bandierina alzata, io sfido quanti arbitri screditino la decisione di un loro assistente che è in linea, deputato a dirigere le situazioni legate alla regola del fuorigioco. E' una cosa che mi lascia perplesso. A fine partita gli ho detto che ci sono le immagini che poi gli daranno torto e che su quelle dovrà giustificare le sue decisioni. Domenica a Gambassi non sarà facile, viste le 4/5 assenze, causa le squalifiche che abbiamo preso oggi.