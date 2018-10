Eccellenza, Fucecchio-Montignoso 2-2. Gassani: `Nessuna amarezza, solo contentezza`

Nel finale il "toro di Pescia" Chiaramonti salva i rossoblu

Eccellenza - FUCECCHIO: Del Bino, Intreccialagli, Menichetti, Pizza, Tani, Pinto, Mazzanti, Tremolanti, Guarisa, Fioravanti, Sciapi. A disp.: Rizzo, Rigirozzo, Kazazi, Cenci, Papa, Conti, Fejzaj, Mangiantini, Rovai. All.: Targetti Claudio

MONTIGNOSO FC: Cappellini, Pennucci, Mussi, Bedini, Signorini, Bugliani, Offretti, Piscopo, Geraci, Grossi, Tonazzini. A disp.: Grippino, Castellacci, Marchetti, Tazzini, Giorgini, Barbieri, Puccinelli, Chiaramonti, Fini. All.: Gassani Matteo

ARBITRO: Iacopetti Guido di Pistoia, coad. da Biagioni Nicolo' di Lucca e Gioffredi Stefano di Lucca

RETI: 36° Guarisa, 52° Bugliani, 65° Sciapi, 88° Chiaramonti



FUCECCHIO- Grande prestazione dei rossoblu del presidente Nepori al "Corsini" di Fucecchio. Una partita per palati fini con due squadre che hanno dato vita a una partita che ha pienamente soddisfatto il numeroso pubblico accorso ad assistere al match.



Primo tempo, subito sugli scudi gli ospiti con Offretti e Geraci che sbagliano a tu per tu con l'estreno locale Del Bino, ma alla prima occasione il Fucecchio passa con Guarisa in mischia. Squadre al riposo con i padroni di casa in vantaggio.



Nel secondo tempo subito in campo Chiaramonti e la musica cambia immediatamente, con il Montignoso che pareggia, grazie a una bella incornata di capitan Bugliani su palla inattiva. Le due squadre non si accontentano e danno vita a un susseguirsi di emozioni e in una di queste Sciapi trova ancora il vantaggio su grande giocata del numero dieci di casa Fioravanti.



Partita finita? Macché... Quando gioca il Montignoso nulla è precluso e infatti gli uomini del "diavolo" Gassani mettono alle corde i quotati avversari, pervenendo al pareggio con il "toro di Pescia" Chiaramonti con una bordata dai 25 metri che piega le mani a Del Bino e consegna agli ospiti un meritato pareggio. A fine partita il numeroso pubblico ha applaudito le squadre in campo, dimostrando grande sportivita e apprezzamento per quanto visto.



Di seguito le parole di mister Gassani che analizza la partita...



Mister, che partita è stata?

"Una gran bella partita tra due squadre che per quanto fatto vedere oggi meritano la posizione di classifica che occupano. Il Fucecchio è una grande squadra con uno straordinario potenziale offensivo, ma oggi abbiamo giocato una grande partita e il pareggio oltre che meritano ci soddisfa appieno".



Mister, un grande montignoso...

"Abbiamo giocato veramente un'ottima partita. Stiamo bene sotto tutti i punti di vista e la prestazione di oggi l'ha confermato. Il Fucecchio è una candidata alla vittoria finale e serviva una prestazione di spessore per ottenere un risultato positivo, cosa che è avvenuta pienamente. Dovevamo reagire alla sconfitta del turno precedente e i ragazzi lo hanno fatto da uomini veri quali sono. Questo è un risultato che per come ottenuto ci deve dare ulteriore spinta e grande convinzione".



Il Montignoso di oggi ha dimostrato di poter avere ambizione...

"Il montignoso oggi ha dimostrato che con cuore e fiato si può andare oltre i limiti e azzerare il gap con avversari più quotati. La partita e la conseguente prestazione di oggi devono dare fiducia e certezze per il proseguo".



L'entrata di Chiaramonti ha cambiato la partita?

"Non voglio essere ripetitivo quando dico che parliamo di un giocatore davvero forte e quindi non mi meraviglio quando sforna prestazioni del genere. Sono contento per lui perché sta lavorando sodo e merita queste soddisfazioni".



Mister, qualche amarezza per le occasioni da rete non sfruttate?

"Nessuna amarezza e solo contentezza. Il risultato mi soddisfa appieno. Se devo trovare un neo è il fatto che in questo momento al minimo errore veniamo puniti. Oggi abbiamo commesso un mezzo errore in 90 minuti e abbiamo subito due goal. Dobbiamo alzare l'asticella della concentrazione e sbagliare meno di niente, perché questo è un campionato di livello dove una mezza disattenzione la paghi cara e può pregiudicare un intera partita. Per il resto continuamo a stare sul pezzo, lavoriamo con serietà come si sta facendo e così facendo sono convinto che alla fine raggiungeremo il nostro obbiettivo".