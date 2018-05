Eccellenza, esulta il Sangimignano Sport

Nella crudele lotteria dagli undici metri Chiarugi ne para tre e la Cuoiopelli china il capo. Domenica Danesi aspetta il Poggibonsi

Eccellenza - Il vincitore del campionato di Eccellenza, nel sentitissimo spareggio di domenica scorsa, è stato decretato ai calci di rigore. Nella crudele lotteria dagli undici metri è uscito fuori il numero uno del Sangimignano Chiarugi che ne ha parati ben 3, consegnando di fatto il titolo ai propri compagni.



Un campionato davvero difficile con una "bagarre" tra le due squadre entusiasmante: la prima parte di stagione ha visto in testa il San Gimignano mentre nel girone di ritorno è salita in cattedra la Cuoiopelli, ma in tutta la stagione il distacco tra le due squadre è sempre stato di pochissimi punti. Decisivo è stato il pareggio della Cuoiopelli nella penultima giornata con il caparbio Grosseto (terza in classifica) di mister Andrea Danesi, che ha permesso al Sangimignano di portarsi in vetta, a pari merito con la squadra di Cipolli. Nell'ultima di campionato due vittorie e poi il definitivo spareggio di cui sappiamo l'epilogo.



Adesso occhi puntati proprio al Grosseto che domenica sera alle 20.30 ospiterà tra le proprie mura il Poggibonsi nell'unica semifinale play off. La vincente della semifinale andrà poi ad affrontare proprio la Cuoiopelli che adesso ha due settimane di tempo per leccarsi le ferite e prepararsi alla seconda finale della stagione.