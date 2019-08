La Massese debutta in trasferta cosi' come la Pontremolese. San Marco Avenza in casa

Eccellenza -

Ufficializzato dalla Figc-Lnd il calendario di Eccellenza Toscana 2019-20.

Per quanto riguarda le tre cugine apuane da registrare l'esordio casalingo della San Marco Avenza mentre Massese e Pontremolese disputeranno in trasferta la prima giornata prevista per domenica 8 settembre.

La Massese del "Diavolo" Gassani in trasferta sul terreno dell'Atletico Cenaia. Pontremolese che farà invece visita alla Cuoiopelli mentre alla Covetta la San Marco ospiterà il Castelfiorentino.



Il primo derby apuano in programma alla Va giornata a Massa tra i bianconeri e la San Marco Avenza (ritorno alla Covetta 26 gennaio 2020).

Pontremolese-Massese alla Xa il 10 novembre (ritorno agli Oliveti il 1 marzo 2020) mentre San Marco-Pontremolese alla penultima'andata l'8 dicembre (ritorno al Lunezia il 29 marzo 2020).



Questo il quadro delal prima giornata del girone A di Eccellenza 2019-20

(Domenica 8 settembre ore 15)



Castelnuovo Garfagnana-San Miniato

Cuoiopelli-Pontremolese

Camaiore-Pro Livorno

Atletico Cenaia-Massese

San Marco Avenza-Castelfiorentino

Tau Calcio-Cascina

Montecatini-Perignano

Virtus Viareggio-Fucecchio



______

NM