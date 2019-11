Eccellenza, domani i quarti di Coppa Italia

Eccellenza -

Si disputano mercoledì 27 novembre i quarti di finale, in gara unica, della Coppa Italia di Eccellenza.



Ecco gli orari e i campi da gioco delle partite in programma:



ore 15,00



Fortis Juventus - Badesse Calcio

Comunale "Romanelli" - Via Caiani - Borgo San Lorenzo (FI)



San Marco Avenza - Valdinievole Montecatini

C.Sportivo "P.Deste" - Piazza A. Baracchini - Avenza (MS)



ore 18,00



Baldaccio Bruni - Sinalunghese

"S.Zanchi" - Via Martiri della Libbia - Anghiari (AR)



Fucecchio - Pro Livorno 1919 Sorgenti

Comunale "F.Corsini" - Viale Buozzi - Fucecchio (FI)



N.B.: Supererà il turno la società vincente. Se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15' ciascuno, persistendo ulteriore parità si qualificherà al turno successivo la società che ha effettuato la gara in trasferta.