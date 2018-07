Eccellenza, colpo di mercato del Montignoso Football Club: dal San Donato Tavernelle preso Tonazzini

Il team manager Nani: “Sicuramente arriverà anche un centrocampista classe 2000 dai professionisti e un”vecchio” di spessore...”

Eccellenza - Doveva essere una domenica di riposo e di riflessioni dopo la prima settimana di duro lavoro nello splendido centro del Meeting Place, ottimamente gestito dai fratelli Bellé, dove i rossoblu stanno sudando le cosiddetti sette camicie agli ordini del diavolo Gassani. E invece il ds Meazzini e il team manager Nani con un autentico blitz trovavano l’accordo per portare in rossoblù il forte esterno Tonazzini, classe ‘99 scuola lucchese e ultima stagione in D a San donato Tavernelle.



Lorenzo Tonazzini, massese purosangue, è un esterno di fascia con grandi doti tanto che annovera nel suo curriculum presenze nella nazionale di pari età di lega pro. Un altro tassello giovane a conferma della politica della società di puntare su profili di bassa età, vogliosi di mettersi in mostra in una vetrina così importante come l‘Eccellenza.



Di seguito le parole del team manager Nani: "Lorenzo è un giocatore che seguiamo da l’anno scorso ed è attitudinale a ciò che chiede il nostro mister. È stata una trattativa molto difficile, visto le richieste che aveva il ragazzo anche da categorie superiori. La presenza di mister Gassani ancora una volta ha pesato nella chiusura della trattativa, visto la forte volontà del ragazzo di voler lavorare con il nostro allenatore. "



Mercato chiuso dopo questi ultimi innesti? ”Il mercato chiude il 15 settembre. Siamo una piccola società e pertanto dobbiamo aspettare che certi meccanismi si incastrino tra loro per poter definire la rosa. Sicuramente arriverà un centrocampista classe 2000 da una società professionistica e stiamo definendo gli ultimi dettagli. Per quanto riguarda i" vecchi " stiamo lavorando sodo su un profilo che potrebbe alzare il nostro spessore di squadra ma non abbiamo nè fretta nè assilli, anche perché è un'operazione complicata e in virtù di ciò serve molta pazienza”.



Mister Gassani è contento del mercato? Il mister non parla di mercato perché è un argomento che lo annoia. Sta lavorando sodo sul campo con i ragazzi e questo è l’unico pensiero che ha. Il Sottoscritto e soprattutto il direttore Meazzini conosciamo le sue idee e se troveremo da qui al 15 settembre profili adatti al suo calcio proveremo a prenderli, se ci saranno le condizioni economiche per farlo. In caso contrario staremo come siamo".