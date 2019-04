Eccellenza 2019-20. Quattro apuane al via?

San Marco Avenza, Montignoso e Massese già certe della partecipazione in attesa della Pontremolese

Per Montignoso e San Marco Avenza una dolce pausa pasquale. Entrambe le squadre infatti sono già certe della partecipazione del prossimo campionato di Eccellenza 2019-20. Se per i rossoblu avenzini questa è una notizia ormai nota da tempo, per la squadra di mister Gassani l'obiettivo è stato centrato solo dopo il pareggio per uno ad uno al Raffi di Romagnano contro il Cenaia nell'ultima uscita stagionale.



Un campionato di Eccellenza che il prossimo anno vede ufficialmente già tre formazioni apuane partecipanti considerata purtroppo la retrocessione della Massese ma potrebbe diventare anche un bellissimo poker se la Pontremolese , con due gare ancora da giocare in Promozione, saprà continuare in testa al girone ed tagliare per prima il traguardo. Si tratterebbe di un vero e proprio record di partecipazioni per le squadre della provincia di Massa Carrara.



Dopo la sosta festiva la San Marco si giocherà le piccolissime probabilità che le restano di poter partecipare al playoff nel match della Covetta contro il San Miniato Basso mentre per il Montignoso una gara praticamente "amichevole" sul terreno del Castelnuovo Garfagnana.



Per la Pontremolese, che guida la classifica di Promozione con tre punti di vantaggio sulla Lampo il ritorno in campo in casa al Lunezia contro la già salva e tranquilla Real Cerretese. Per centrare l'obiettivo matematico dell'Eccellenza gli azzurri di Ruvo, senza guardare agli avversari, dovranno conquistare quattro punti nelle ultime due uscite stagionali.



