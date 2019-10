E´ una San Marco di ... marmo

Eccellenza -

Un buon derby quello disputato ieri pomeriggio sul terreno dello Stadio degli Oliveti di fronte ad una buona cornice di pubblico, senza dubbio inusuale per i ragazzi di mister Stefano Turi che hanno disputato una partita attenta contro un signor avversario cercando di pungere al momento propizio. Alla fine è uscito un risultato ad occhiali che comunque soddisfa il tecnico rossoblu e che mantiene il Leone nelle zone nobili della classifica.



Il commento post gara di Stefano Turi.



"E’ stata una partita difficile ,combattuta in cui non siamo riusciti ad esprimerci al meglio a causa della Massese che è una squadra forte e ci ha impedito di giocare. Abbiamo avuto comunque due belle occasioni per fare gol ma potevano farlo anche loro quindi credo che alla fine il risultato sia giusto. Abbiamo giocato in uno stadio importante con una bella cornice di pubblico. Una giornata da cui si deve imparare tanto per la nostra crescita di squadra."