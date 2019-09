E´ una San Marco che fa sul serio

Eccellenza -

San Marco, prova di forza da parte dei rossoblu. I ragazzi di mister Stefano Turi demoliscono un timido Castelnuovo Garfagnana portandosi addirittura sul tre a zero dopo un'ora di gioco per poi chiudere sul 3-1 finale. Primo gol di Doretti (foto) e doppietta di Andreotti. Gara praticamente mai in discussione con il Leone che ha dominato in lungo ed in largo per poi rifiatare nella parte finale senza correre particolari pericoli se si esclude appunto la rete della bandiera dei gialloblu ospiti. Con questa vittoria gli avenzini salgono a quota 8 in classifica generale avvicinando la Massese che ha pareggiato lo scontro al vertice in casa del Perignano e domenica allo stadio degli Oliveti la San Marco giocherà proprio un derby storico contro i bianconeri di Matteo Gassani. Una gara si preannuncia spettacolare tra la Massese, autentica corazzata del torneo ed i rossoblu che stanno provando ad essere la sorpresa di questa prima parte di campionato.



Di seguito il commento di mister Stefano Turi riguardo al match con il Castelnuovo Garfagnana.



"E' stata una partita che siamo stati bravi ad indirizzare nella direzione giusta una volta sbloccata. Non abbiamo commesso gli errori che abbiamo fatto col Cenaia una settimana fa, errori che hanno consentito agli avversari di poter recuperare. Posso dire che la squadra sta crescendo tanto e in campo si è visto tra i ragazzi lo spirito giusto per tutta la partita , un atteggiamento positivo che non dovremo mai perdere in questa stagione. Tutti hanno fatto molto bene svolgendo al meglio i propri compiti anche tutti quelli che sono entrati nel secondo tempo, e’ stata proprio una bella partita che ci da fiducia per il futuro."