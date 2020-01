E´ trionfo della San Marco

Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-BADESSE 2-1

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Pinelli, Batti, Brizzi, Zuccarelli, Ricci, Cucurnia 45' st Magni), Da Pozzo (40' st Mosti D), Fusco, Benedetto (28' st Lucchi), Doretti (29' st Conedera).A disp. Novarino, Mosti S, Raffo, Mosti D , Magni, Gabrielli, Benedetti. All. Turi.

BADESSE; Manis, Cecconi, Selmi, Zagaglioni (27' st Ammannati), Bonechi, Mazzanti, Fonjock, Riccobono, Sanna (15' st Motti), Marabese, Marino. A disp. Lombardini, Doda, Parigi, Bassa, Corsi, Frosinini, Mitra. All. Deri.

ARBITRO: Martini di Valdarno (Ass. Pignatelli di Viareggio – La Rosa di Firenze)

RETI: 10' pt Pinelli, 13' pt Marabese, 20' st Fusco



FIRENZE-

Partenza a razzo da parte delle due squadre. Al 2' Marabese non trova di testa la devizione col pallone che termina in angolo. Al 4' Fusco propone in area ma Manis è attento. La San Marco passa in vantaggio con Pinnelli ben imbbeccato da un servizio di Fusco: niente da fare per Manis. La reazione del Badesse non si fa attendere e l'ex di turno Tito Marabese castiga i suoi ex compagni depositando in rete da buona posizione dopo una respinta di Lagomarsini. Ancora Marabese pericoloso al 15' ma Lagomarsini devia in corner. Occasioissima per il Badesse al 22' : errore di allegerimento in difesa rossoblu ma Sanna, solo davati a Lagomarsini spedisce a lato.Marabese al 26 in girata spedisce alto. Un minuto dopo Da Pozzo crossa dalla destra per il colpo di testa di Fusco che pero' non trova la porta. Lo stesso Da Pozzo ci prova dal limite al 33' ma il pallone è bloccato a terra da Manis. Cecconi al tiro al 37' ma Lagomarsini di pugno respinge. Doppia occasione per i rossoblu. Pinelli a colpo sicuro ma Manis si oppone, sulla ribattuta è la volta di Fusco ma ancora un difensore senese dice di no. Al 44' punizione di Da Pozzo deviata dalla barriera con Manis fermo ma solo corner.

Nella ripresa al 10' Benedetto prova ma il tiro a lato. Punizione di Da Pozzo al 13' ma senza trovare lo specchio. Il Badesse pericoloso al 18' con un cross da parte di Cecconi su cui Motti arriva in ritardo alla deviazione di testa. San Marco che torna avanti al 20' con una caparbia azione di Cucurnia che mette al centro dalla destra e Fusco di rapina mette nel sacco. Ci peva Marabese in acrobazia al 35' ma l conxlusione è deviata. Tiro dii Cecconi al 36' ma sull'esterno della rete. Lucchi non arriva di un soffio alla deviizone al 42'.

Al triplice fischio finale esplode la gioia dei numerosissimi supporters avenzini.