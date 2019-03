Doretti fa volare il Leone al terzo posto

Grazie ad una rete dell'attaccante la San Marco supera il Cenaia e continua la sua splendida corsa

Eccellenza -

SAN MARCO AVENZA-ATL:CENAIA1-0

SAN MARCO AVENZA: Rossi, Pinelli, Batti (45' st Manzo), Cucurnia (39' st Bedini), Togneri, Raffaeta, Gabrielli (22' st Benedetti), Brizzi, Conedera (30' st Magni), Bondielli (30' st Diawara), Doretti. A disp.: Costa, Betti, Mosti, Da Pozzo.All. Turi.

ATLETICO CENAIA: Serafini, Borboryo, Giari (42' st Gemgnani), Mazroui, Signorini, Gemignani (45' st Bamba), Maiorana, Bani, Bruzzone, Sarais (36' Arrighi) , Del Gratta (15' st Sardi). A disp.: Marrucci, Mani, Neri, Perazzoni. All. Ciricosta.

ARBITRO: Iacopetti di Pistoia. (Ass. Ingenito di Piombino e Marchetti di Pistoia)

RETE: 33' pt Doretti



AVENZA- Doretti gol e la San Marco continua a volare . Con una rete dell'attaccante rossoblu la squadra di mister Stefano Turi mette altri tre punti in cassaforte e vola al terzo posto in compagnia della Pro Livorno. Una gara combattuta contro un Atletico Cenaia che aveva bisogni di punti per la salvezza ma che ha trovato di fronte una San Marco molto ben messa in campo che ha concesso davvero poco agli arancioni ospiti.

Prima parte di gara poco brillante con le squadre attente a non lasciare spazi. Al 21' Conedera non trova la deviazione in area. Un minuto dopo Cucurnia di testa impegna Serafini. Al 26' Doretti va vicino alla rete. Gli ospiti ci provano con Bruzzone al 28 ma Rossi è attento. Ancora Rossi pronto su tiro di Sarais alla mezz'ora. AL 34' Doretti pericoloso col suo tiro deviato in angolo. Perludio al gol partita che arriva al 33' con l'attaccante rossoblu abile a trovare lo spazio giusto per battere Serafini. Una conclusione di Batti al 40' alta sulla traversa. Prima dell'intervallo tentativo di Bondielli che spedisce alto.

Nella ripresa Gabrielli al 6' ci prova ma il tiro è alto. Raffaetà all'8' manda fuori di poco. Al 10' Conedera si gira ma non trova la porta mentre Pinelli al 13' va vicino alla rete. Al 17' Bruzzone di testa insacca ma il guardalinee ravvisa un offside. Doretti al 22' manda alto sopra la porta avversaria. Nel finale forcing ospite con Bruzzone che impegna di testa Rossi al 42' e poco piu' tardi proteste ospiti per un atterramento in area non ravvisato dal direttore di gara. Al triplice fischio fnale tutta la gioia della tribuna rossoblu per una stagione che continua a regalare emozioni. Per il Cenaia tanta buona volontà ma pochi pericoli verso la porta avversaria.