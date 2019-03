Cuoiopelli-Montignoso Fc 3-0, Nani: `Stagione sfortunata negli episodi arbitrali`

"Raggiungeremo la salvezza e in virtù di ciò il "palazzo" se ne dovrà fare una ragione"

Eccellenza - CUOIOPELLI: Morini, Battistoni, Bellemo, Mancini L., Botrini, Morelli L., Niccolai, Benvenuti, Tempesti, Mengali, Ferretti. A disp.: Grasso, Caciagli, Ghelardoni, Landi, Morelli, Pagano, Paolicchi, Raffaelli, Rossi. All.: Cipolli Andrea

MONTIGNOSO FC: Frongillo, Ferrari, Scaramelli, Berti, Signorini, Mussi, Piscopo, Lazzarini, Chiaramonti, Nigiotti, Fassone. A disp.: Alberti, Ferri, Bertelloni, Castellacci, Grossi, Barbieri, Della Pina, Geraci. All.: Gassani Matteo

ARBITRO: Calonaci Amerigo di Empoli, coad. da Pignatelli Filippo di Viareggio e La Rosa Samuele di Firenze

RETI: 7° Tempesti, 36° Mengali, 79° Niccolai



Perde il Montignoso Football Club al "Masini" di Santa Croce sull'Arno contro i padroni di casa della Cuiopelli. Risultato severo per i massesi visto l'andamento della gara dove gli ospiti hanno sbagliato molto sotto porta. I guai per il Montignoso avvengono prima dell'inizio della gara quando Geraci deve dare forfait per un risentimento muscolare e Ferri per il consueto guaio alla caviglia che lo perseguita da due settimane. Situazione aggravata dopo neanche 7' di gioco, quando per uno scontro di gioco tra Frongillo e Mengali il portierone massese deve lasciare il campo, e nella circostanza Mengali segna l'1-0. Vivaci proteste ospiti per il fallo non concesso ai danni del portiere ma l'insufficiente direttore di gara Calonaci di Empoli convalida il goal. Il Montignoso riparte e in mezzora crea quattro nitide palle goal, due con Fassone e Nigiotti a tu per tu con il. Portiere Morini che Compie due grandi parate, un palo interno colpito da Chiaramonti e lo stesso Chiaramonti che con un imperioso stacco di testa non trova la rete da posizione molto vantaggiosa. La Cuiopelli tira fuori il naso dall'area intorno al 36' quando un tiro senza pretese di Mengalli trova la sfortunata deviazione di un difensore ospite. Cuiopelli al riposo sul vantaggio di 2-0.



Nella ripresa il Montignoso riparte con verve ma al 65' per motivi ignari viene espulso Chiaramonti (presumibilmente per proteste). L'espulsione taglia le gambe agli ospiti e qualsiasi velleità di rimonta. A 10' dal termine alla terza azione offensiva la Cuiopelli realizza con Niccolai il terzo goal. In conclusione una Cuiopelli molto cinica che raccoglie il massimo con il minimo sforzo e un Montignoso a cui non resta che leccarsi le ferite anche se alla salvezza manca solo la matematica.



Di seguito le parole del team manager Nani:



Nani, partita iniziata male e finita peggio... >em>"Stiamo ancora accusando le fatiche delle 5 partite in 14 giorni e ogni partita perdiamo qualche pezzo, cosa che non ci possiamo permettere. Oggi partita davvero strana, noi attaccavano e creavano occasioni da rete e loro tre volte hanno messo piede nella nostra area e tre volte hanno segnato. Voltiamo pagina e pensiamo a domenica dove potremmo avere la certezza matematica della permanenza in Eccellenza".



Bollettino medico? Frongillo farà degli esami strumentali per capire l'entità del trauma, il ginocchio è gonfio ma cerchiamo di rimanere fiduciosi. Ferrari è uscito per infortunio alla caviglia e anche lui sarà da valutare e come Frongillo non riesce neanche a camminare. Geraci faremo di tutto per recuperarlo e oggi ha fatto bene il mister a non rischiarlo perché poteva aggravare la sua situazione. Ferri penso che domenica prossima sarà a pieno regime. Una situazione non delle più rosee ma ne abbiamo passate di peggio sotto questo aspetto e ci siamo poi sempre rialzati".



Situazione a 4 domeniche dalla fine? "Situazione per noi di moderata tranquillità ci manca solo la matematica che può essere un punto o tre per raggiungere il nostro obbiettivo e festeggiare un altra grande impresa. Abbiamo un calendario favorevole e sono convinto che chiuderemo la pratica già domenica prossima".



Un giudizio su Calonaci di Empoli? "Quest'anno è successo di tutto e di più. Per noi è stata una stagione dove in maniera diplomatica dico che siamo stati sfortunati negli episodi arbitrali ma nonostante ciò siamo stati più forti di questi aspetti, perché raggiungeremo la salvezza e in virtù di ciò il "palazzo" se ne dovrà fare una ragione. L'espulsione di Chiaramonti rimarrà un mistero perché nessuno l'ha capita ma è uno dei tanti episodi di una lunga lista che difficilmente sono spiegabili. Guardiamo oltre".



Il diavolo, non parla, quale è il suo umore? Dopo quanto visto nella gara di ritorno di Coppa non ha più senso parlare di calcio, perché il calcio è un'altra cosa e pertanto non solo in lui ma in tutti c'è amarezza e indignazione. Io rispondo alle vostre domande per rispetto del vostro lavoro e correttezza nei confronti degli sportivi che meritano informazione. Il mister come sua consuetudine è concentrato su quello che c'è da fare, non vuole parlare per non alimentare polemiche e soprattutto per tenere la squadra fuori da questi aspetti, perché poi c'è il rischio che possono diventare alibi e noi di alibi non ne abbiamo bisogno e non ne vogliamo, perché è due anni che rispettiamo l'obbiettivo prefissato dalla società, migliorando anno dopo anno".