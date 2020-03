Coronavirus, ferme tutte le attività della Pontremolese

Eccellenza - Con un comunicato ufficiale pubblicato sulla propria pagina Facebook la Pontremolese 1919 ha sospeso le proprie attività calcistiche. La decisione è stata presa dopo che la società azzurra ha appurato che un caso sospetto, un uomo che è stato a Codogno il 16 febbraio, nell'ultima settimana potrebbe aver frequentato le strutture e il bar dello stadio "Lunezia". Dovrebbe trattarsi dello stesso che nella giornata di ieri è risultato positivo al tampone e che oggi è stato trasferito all'ospedale di Massa. La sospensione riguarda sicuramente il Settore Giovanile e Scuola Calcio. Nelle prossime ore verrà deciso se fermare anche la Prima Squadra.



Questo il comunicato:



COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'emergenza "Covid-19" trasmettiamo il comunicato ufficiale della Società che dispone, in via del tutto precauzionale, la sospensione di tutte le attività, da oggi fino a nuova comunicazione, in attesa dell’evolversi della situazione sanitaria e in coordinamento con gli Enti preposti alla gestione dell'emergenza.