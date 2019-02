Coppa Italia, tutti uniti per il Montignoso

Martedì conferenza stampa alle Colline Massesi. Società organizza pullman per i tifosi

Eccellenza - Meno di una settimana (mercoledi 27 febbraio) alla partita della storia per il Montignoso Football Club e per il calcio nostrano, valida per gli ottavi di Coppa Italia dilettanti che vedrà la squadra massese affrontare la Bagnolese, squadra campione dell'Emilia Romagna, con andata in terra emiliana, competizione che darà l'acceso alla massima serie dilettantistica. In un momento particolare per il nostro comprensorio, dove la Massese sta avendo una stagione piena di agonia, il Montignoso rappresenta un nuovo punto di partenza per il calcio del territorio e lo rappresenterà in ambito nazionale. I ragazzi del presidente Nepori hanno vinto meritamente in ambito regionale e si apprestano a vivere una splendida avventura. Tutti siamo convinti che i rossoblu venderanno cara la pelle con orgoglio e con carattere.



Per l'occasione la società comunica che martedì 26 presso l'impianto delle colline massesi, ottimamente gestito da Roberto Ianni, si terrà una conferenza stampa di presentazione alla partita dove tra gli altri saranno presenti il sindaco Lorenzetti e l'assessore Orsi che unitamente a staff tecnico e societario risponderanno alle domande della stampa. Inoltre saranno presentati gli sponsor che hanno consentito al Montignoso Football Club di preparare al meglio la trasferta in terra emiliana, ovvero "Farmacia Nobile" e "Ratti Gomme".



Dopo la conferenza stampa la squadra grazie all'Autotrasporti "Pennoni", compagnia di viaggi di fiducia della società, partirà alle volte dell'Emilia Romagna dove preparerà la partita presso l'Hotel "Airone" di Reggio Emilia, sede scelta per il ritiro pre gara. La società comunica in oltre che sarà allestito un pullman per permettere ai tifosi di seguire i propri beniamini in terra emiliana e le relative adesioni si potranno eseguire presso la struttura "Colline Massesi".



Non resta che augurare un grande in bocca al lupo ai rossoblu in questo momento in cui ci sentiamo tutti un po' tifosi di questa piccola società che con grande impegno e sacrificio si sta ritagliando uno spazio importante, non solo a livello regionale. Ma sopratutto ci sentiamo appassionati di questo gruppo di ragazzotti che tante soddisfazioni hanno dato finora e tante ancora speriamo che ne diano. Comunque vada sarà un successo e allora noi gridiamo "Forza Montignoso"!