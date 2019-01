Coppa Italia Eccellenza, verso la finalissima Montignoso-Zenith Audax

Mercoledi 9 gennaio allo Stadio "G. Bozzi" di Firenze. Analizziamo gli avversari dei "Diavoli Rossoblu"

Eccellenza - Manca davvero poco alla storica finale regionale di Coppa Italia Zenith Audax-Montignoso. Un traguardo veramente incredibile per una piccola società come il Montignoso Football Club che, contro tutti i pronostici, è riuscita ad arrivare fino alla partita più importante, battendo in semifinale niente meno che il Grosseto (0-1 rete di Lazzerini).



Di fronte mercoledi 9 gennaio i ragazzi di Matteo Gassani troveranno una squadra che attualmente è quinta in classifica nel Girone B. Una squadra costruita per vincere che in semifinale ha battuto con un perentorio 3-1 il Badesse, coi gol di Manganiello, Zizzari e Perugi. La rosa a disposizione di mister Bellini è di primissima scelta con elementi (per citarne alcuni Zizzari, Perugi, Abjia, Silva, Reis, Piras) di qualità e di esperienza che hanno calcato palcoscenici ben più importanti dell'Eccellenza.



Il Tecnico Andrea Bellini (ex difensore professionista) di solito schiera un 4-3-1-2 che in fase di non possesso diventa un 4-4-1-1. Squadra fisica, che ha gamba, predilige il possesso e gioca in avanti. In fase offensiva ricercano la profondita’, hanno un paio di soluzioni di costruzione da dietro, partendo dai terzini che si alzano spesso, il primo scarico al play davanti alla difesa o il lancio lungo per le punte, con le mezzali che accompagnano, creando una “frattura” fra attacco e difesa. Dietro sono molto forti ma a volte risultano essere vulnerabili, non hanno un vero play e in fase di transizione possono essere colpiti.



Formazione tipo: Brunelli in porta; difesa a 4 con Ruggeri, Melani, Benvenuti, Falchini; linea mediana a tre con Saccenti in mezzo e braccetti Abjia e Lenzini, in avanti Piras alle spalle di Manganiello e Zizzari.



Di contro un Montignoso Football Club che con la pausa invernale ha recuperato tutti gli acciaccati e gode di ottima salute, unico assente il centrocampista Piscopo per squalifica. Bocche cucite dal quartier generale rossoblu, nonostante l'attesa e la pressione per la storica finale mister Gassani vuole mantenere i suoi ragazzi concentrati per la partita di domenica, quando per la prima di ritorno saranno ospiti della Pro Livorno Sorgenti.



Intanto la società ha reso noto la Conferenza Stampa pre gara del tecnico, fissata per martedi 8 gennaio presso il centro sportivo "Duilio Boni" di Fossone (ore 15.45), subito dopo l'ultimo allenamento. Dopodichè la partenza in pullman verso Firenze.



Si ricorda che chi vincerà la finale regionale, andrà alle finali nazionali con le altre 16 squadre vincenti di tutte le Coppe Regionali. Chi poi vincerà la finalissima nazionale avrà di diritto un posto in Serie D.