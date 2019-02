Coppa Italia Eccellenza, verso Bagnolese-Montignoso

Mercoledi prossimo 27 febbraio per gli ottavi d'andata della fase nazionale i rossoblu di Gassani ospiti degli emiliani della Bagnlee

Eccellenza -

La Coppa Italia di Eccellenza entra nella fase nazionale. Agli Ottavi si affrontano le vincenti regionali. Il Montignoso sarà impegnato mercoledi 27 febraio sul terreno del "Fratelli Campari" di Bagnolo di Reggio Emilia mentre il ritorno fissato per il 6 marzo.



Le 19 squadre qualificate dai tornei regionali verranno suddivise in 8 raggruppamenti:



Girone A: Finale (Liguria), Varese (Lombardia) e Canelli (Piemonte-Valle d’Aosta)

Girone B: San Luigi (Friuli Venezia Giulia), Dro Alto Garda (Trentino Alto Adige) e Caldiero (Veneto)

Girone C: Bagnolese (Emilia Romagna) e Montignoso (Toscana)

Girone D: Tolentino (Marche) e Foligno (Umbria)

Girone E: Team Nuova Florida (Lazio) e Nuorese (Sardegna)

Girone F: Amiternina (Abruzzo) e Tre Pini Matese (Molise)

Girone G: Grumentum Val d’Agri (Basilicata), Audax Cervinara (Campania) e Casarano (Puglia)

Girone H: Corigliano (Calabria) e Canicattì (Sicilia)



Di seguito programma e calendario delle gare:



27 febbraio: prima gara triangolari/andata accoppiamenti

6 marzo: seconda gara triangolari/ritorno accoppiamenti

13 marzo: terza gara triangolari

20/27 marzo: quarti di finale (andata e ritorno)

3/10 aprile: semifinali (andata e ritorno)

24 aprile: finale (eventuale)

Mercoledì 27 febbraio ore 14.30



Girone A: Finale-Canelli

Girone B: Dro Alto Garda-Caldiero Terme

Girone C: Bagnolese-Montignoso

Girone D: Tolentino-Foligno (ore 19)

Girone E: Nuorese-Nuova Florida

Girone F: Amiternina Scoppito-Tre Pini Matese

Girone G: Audax Cervinara-Grumentum

Girone H: Corigliano Calabro-Canicattì



Mercoledì 6 marzo ore 14.30



Girone A: seconda gara triangolare

Girone B: seconda gara triangolare

Girone C: Montignoso-Bagnolese

Girone D: Foligno-Tolentino

Girone E: Nuova Floria-Nuorese

Girone F: Tre Pini Matese-Amiternina Scoppito

Girone G: seconda gara triangolare

Girone H: Canicattì-Corigliano Calabro



Mercoledì 13 marzo ore 14.30



Girone A: terza gara triangolare

Girone B: terza gara triangolare

Girone G: terza gara triangolare