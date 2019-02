Coppa Italia Eccellenza, mercoledì 27 Bagnolese-Montignoso

Partita di andata degli ottavi di finali della fase nazionale

Eccellenza - Dodici giorni alla prima partita del Montignoso Football Club nel prestigiosissimo torneo tra tutte le vincenti delle Coppe Italia Regionali d'Eccellenza, al cui termine la squadra vincitrice sarà Campione D'Italia e di conseguenza promossa in Serie D.



Il 27 febbraio (fischio d'inizio alle 14.30) a Bagnolo in Piano in Provincia di Reggio Emilia, contro la squadra di casa sarà la gara di andata degli ottavi di finale che vedrà il ritorno nel fortino del "Raffi" di Romagnano mercoledì 6 marzo (14.30).



La formazione reggiana della Bagnolese ha conquistato la Coppa Emiliana d'Eccellenza battendo la Virtus Castelfranco per 2-1 (Cocconi e Faye) e conquistando il trofeo per la terza volta nella propria storia. Una squadra molto forte, costruita per vincere e non a caso terza in classifica nel proprio girone con 41 punti.



Chi passerà il turno giocherà i quarti di finale il 20 e il 27 marzo, contro la vincente della sfida fra le vincenti della Coppa Italia umbra (il Foligno) e marchigiana (il Tolentino).



Nella Foto: lo staff del Montignoso dopo la vittoria della fase Regionale