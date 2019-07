Colpo Pontremolese, ecco Benassi

Eccellenza -

Colpo grosso in casa Pontremolese. Si tratta di Lorenzo Benassi che vestirà la casacca azzurra nel prossimo campionato di Eccellenza. Il giocatore massese, svincolatosi dal Ponte Buggianese (foto) al termine di una stagione non troppo positiva, aveva grandi richieste sul mercato, ma lo staff lunigianese ha lavorato bene per portare il giocatore alla corte di mister Bracaloni che già lo ha avuto sia alla Covetta con la San Marco che ad Agliana.



Classe 1990 , appunto ex Aglianese e San Marco Avenza, ma già esperto centrocampista, Benassi garantisce sempre la prestazione ed ha ampiamente dimostrato di saper ricoprire tutti i ruoli di centrocampo, l'altezza e il colpo di testa non sono certo le caratteristiche più importanti ma compensa con la stazza robusta e il baricentro basso che gli permettono stabilita e forza nel contrasto; molto bravo tecnicamente e con un buon senso della posizione.



