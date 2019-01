Colpo Montignoso, preso l´ex Pontedera Ferrari

Difensore classe '98 ex giovanili Juventus, Cesena, Spal e Serie C a Pontedera: "Non vedo l’ora di scendere in campo"

Eccellenza - Con un autentico blitz l'area tecnica del Montignoso Football Club composta da Meazzini e Vitaloni, per quanto riguarda il mercato, e da Nani, per quanto riguarda la società, ha chiuso la trattativa con Ferrari Francesco difensore centrale, un profilo davvero importante per la categoria.



Classe '98, ha svolto il settore giovanile alla Juventus fino agli allievi nazionali per poi svolgere il campionato primavera, prima con il Cesena e poi con la Spal. La stagione precedente al Pontedera in Lega Pro dove tra campionato e coppa si è ritagliato un degno spazio nelle fila della societa del ds Giovannini. Nativo di Ostia, per motivi familiari si è trasferito in lucchesia. Gli ottimi rapporti tra il procuratore Martinelli (lo stesso di Ferri e Chiaramonti) e il diavolo Gassani hanno fatto scattare la scintilla tra le parti, poi conclusa in maniera egregia dall'entourage della società del presidente Nepori. Continua la politica dei giovani in casa rossoblu e il rafforzamento tecnico, visti alcuni infortuni e il percorso in Coppa nella fase nazionale che presto bussera alla porta dei massesi.



Di seguito le prime parole di Ferrari: "Il Montignoso l’ho scelto non appena mi è stato proposto pur avendo altre richieste. Mi è sembrata da subito una società seria con persone competenti all’interno che puntano ad arrivare all’obiettivo prefissato in gruppo, ed è questo che mi ha fatto prendere la decisione di farne parte. Il mio obbiettivo quest’anno sarà quello di dare il 100% a questa maglia come sono abituato a fare, allenamento dopo allenamento ed ogni partita! I risultati dopo verranno da se, sia di gruppo che personali. Ci tengo a ripartire con questa squadra, e non vedo l’ora di scendere in campo e di dare il mio contributo."