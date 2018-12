Colpo Montignoso, dal Real Forte Querceta preso Scaramelli

Il team maneger Nani: "Mercato in entrata terminato"

Eccellenza - La società Montignoso Football Club nel nome del suo team manager Luca Nani comunica l'acquisizione delle prestazioni sportive del forte laterale sinistro Matteo Scaramelli, classe '99 dal Real Forte Querceta. Il ragazzo lo si ricorda la passata stagione nelle fila della Cuiopelli dove fu uno dei principali artefici dello strepitoso campionato della squadra biancorossa che perse la Serie D nello spareggio di Castelfiorentino ai rigori contro il San Gimignano. Considerato dagli addetti ai lavori una tra le quote più forti dell'Eccellenza, quest'anno, prima con Bresciani poi con Brachi, ha avuto poco spazio nella squadra bianco Azzurra del presidente Mussi. L'acquisto di Scaramelli va a rinforzare ulteriormente la squadra del diavolo Gassani che continua a puntare su giovani di qualità (con l'arrivo di Scaramelli il parco quote è arrivato a 14 su una rosa di venti elementi) e ad attingere dall'ottima cantera del Real Forte Querceta. Sul ragazzo era forte il pressing del Poggibonsi e della Cuiopelli, ma alla fine a spuntarla è stato il sodalizio rossoblu che così piazza un vero e proprio colpo di mercato.



Di seguito le parole del team manager Nani:



"Lazzarini e Scaramelli erano due obbiettivi fin dal mercato estivo. Con molta fatica siamo riusciti a portarli in dote all'area tecnica consapevoli di aver acquisito due ottimi profili. Scaramelli l'anno scorso ci ha impressionato vedendolo da avversario e Lazzarini in due partite ha segnato già due reti e ciò la dice lunga sulla qualità dei calciatori tesserati. Colgo l'occasione per ringraziare il presidente Mussi del Real Forte Querceta per la collaborazione dimostrata."



Mercato terminato? "In entrata direi di sì: Ferri (98), Fassone (98), Lazzarini (2000), Scaramelli (99), Della Pina (99), Mussi (2000), Berti (89), Frongillo (90), sono acquisti che hanno dato un altro spessore alla squadra pur essendo giocatori molto giovani. In uscita dipenderà da chi non sarà contento di rimanere, perché poco utilizzato finora. Per il momento nessuno ha chiesto cessione e se la situazione sarà questa alla chiusura del mercato rimarremo così"



Conferma richieste per Chiaramonti da parte di squadre di categoria superiore? "Confermo, come confermo che non è mai iniziata nessuna trattativa, perché la volontà del ragazzo è quella di rimanere con il gruppo, con cui si trova bene, e soprattutto di continuare a lavorare con mister Gassani, visto che tra i due c'è un rapporto personale e tecnico molto importante".