Chiaramonti porta in semifinale il Montignoso

Nel quarto di finale secco di Eccellenza i rossoblu di Gassani passano il turno con un gol all'ultimo secondo

Eccellenza - MONTIGNOSO-CUOIOPELLI 2-1 (d.t.s.)

(Coppa Italia Eccellenza, quarti di finale)



MONTIGNOSO: Cappellini, Pennucci, Mussi, Castellacci, Signorini, Bugliani, Puccinelli, Piscopo , Chiaramonti, Fassone, Tonazzini.A disp. Grippino, Giorgini, Marchetti, Martinelli Barbieri, Offretti. Nigiotti. All. Gassani.

CUOIOPELLI: Grasso, Rossi, Battistoni, Mancini, Botrini, Francesconi, Niccolai, Bellemo, Raffi, Paolicchi, Mancini. A disp. Morini, De Luca, Donati, Gambini, Mangali, Montaguti, Raffaelli. All. Marcheschi.

ARBITRO: Bertelli di Firenze (Ass. Mantella / Nasca di Livorno).

RETI: 27' st Bugliani, 43' st Mengali, 15' sts Chiaramonti.

ROMAGNANO- Bomber Chiaramonti (foto) porta in semifinale col Grosseto il rimaneggiato Montignoso al termine del match di Coppa Italia di Eccellenza giocato sul sintetico del “Raffi” d Romagnano contro la Cuoiopelli. La squadra del “Diavolo” Gassani, in muta versione Olanda, schiera dal primi minuto il nuovo arrivo Fassone e recrimina per un atterramento in area di Chiaramonti ad inizio gara ma l'arbitro fa correre. Cuoiopelli pericoloso in due occasioni ed in particolar modo al 14' con Bellemo che di testa manda alto di poco. Al 25' una punizione da parte di Paolicchi costringe Cappellini in corner. Biancorossi ospiti che premono con costanza in avanti. Al 40' ci prova Fassone ma il tiro è alto sulla traversa. La prima occasione della ripresa è di Bellemo da fuori al 7' ma Cappellini devia in angolo. Lo stesso portiere rossoblu blocca una conclusione di Francesconi al 14' . Due minuti piu' tardi Mancini spedisce alto. Al 25' occasionissima in mischia per il Montignoso ma dopo un intenso batti e ribatti la difesa ospite si salva, La rete del vantaggio rossoblu arriva al 27' con capitan Bugliani abile,su azione di calcio d'angolo, di testa ad infilare all'incrocio dei pali dove Grasso non puo' arrivare. Al 40' Mancini impegna Cappellini in parata a terra. Quando sembrava fatta per il team di Gassani ecco arrivare al 43' il pareggio di testa di Mengali in azione fotocopia del primo. Prima dei supplementari Cappellini in uscita si scontra con un compagni la Cuoiopelli colpisce con Raffi clamorosamente la traversa col pallone che torna nelle mani del portiere . Squadre ai supplementari. Piscopo al 2' non trova il bersaglio. Al 9' Chiaramonti di testa ma Grasso devia in angolo. Occasione al 12' sui piedi di Gambini che tira a lato. Su punizione è sfortunato Signorini che colpisce l'incrocio dei pali al 14'. Nel secondo tempo supplementare ci prova al 2' Mussi ma il pallone sfiora il palo. Assalto finale del Montignoso con bomber Chiaramonti che trova la rrete del passaggio del turno esattamente all'ultimo minuto dei supplementari.