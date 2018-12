Cenaia-Montignoso, diavoli rossoblu al gran completo

Dopo due mesi si rivedrà tra i convocati "arma letale" Geraci. Analisi della partita

Eccellenza - Ultimo allenamento in quel di "Poggioletto" per il Montignoso Football Club. Truppa al gran completo e grande applicazione e impegno da parte di tutti, in vista della delicata trasferta di Cenaia.



Parlando dei pisani di mister Ciricosta (subentrato a ottobre a Roventini) abbiamo di fronte una squadra in salute che viene da sei risultati utili consecutivi (5 pareggi e una vittoria in quel di Castelnuovo), squadra che i massesi dovranno prendere con le molle e affrontarla al massimo delle proprie capacità. 4-2-3-1 per i padroni di casa con la coppia d'attacco Bruzzone-Maiorana, tra le più temibili del girone, e in mezzo al campo l'ex berretti del Livorno Mazroui, che era un obbiettivo estivo della squadra massese. Tra i disponibili l'ultimo acquisto Bani, classe '98 centrocampista proveniente dal Montecatini.



Di contro i rossoblu si schiereranno con il canonico 4-3-3, con uno Scaramelli in più nel motore e soprattutto dopo due mesi si rivedrà tra i convocati "arma letale" Geraci, ristabilitosi appieno e parso nell'ultimo allenamento vicino ad una condizione fisica ottimale. Recuperati appieno Frongillo (dopo l'operazione al naso post Vorno che lo costringerà a giocare con una maschera protettiva) e Ferri che in settimana aveva accusato noie al motore. Nelle prove tattiche mister Gassani ha mescolato le carte anche se si dovrebbe andare avanti (condizionale d'obbligo quando c'è di mezzo il "diavolo") con gli stessi 11 che hanno ottenuto, tra campionato e coppa, tre vittorie di fila.