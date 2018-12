Cenaia-Montignoso 2-2, Nani: «Vergognoso quanto fatto da quest´arbitro»

Rossoblu avanti di due reti ma poi in due minuti due espulsioni e un rigore che portano al pareggio

Eccellenza - ATLETICO CENAIA: Serafini, Gemignani, Mani, Mazroui, Signorini, Giari, Maiorana, Fabbrini, Bruzzone, Perazzoni, Del Gratta. A disp.: Marrucci, Bani, Sarais, Bamba, Sardi, Neri, Arrighi, . All.: Ciricosta Franco

MONTIGNOSO FC: Frongillo, Ferri, Mussi, Castellacci, Signorini, Bugliani, Piscopo, Lazzarini, Chiaramonti, Nigiotti, Fassone. A disp.: Alberti, Berti, Scaramelli, Grossi, Della Pina, Barbieri, Mussi, Tonazzini, Geraci. All.: Gassani Matteo

ARBITRO: Borghi Mirko di Firenze, coad. da Gioffredi Stefano di Lucca e donato Andrea di Pistoia

RETI: 18° Chiaramonti, 49° Fassone, 70° rig. Bruzzone, 76° Sardi

NOTE: 67' espulso Mussi (M) (doppia ammonizione), 69' espulso Ferri (M) (doppia ammonizione)



Finisce 2-2 al "Pennati" di Cenaia tra i locali di mister Ciricosta e il Montignoso Football di mister Gassani. Partita dominata nei primi 60' dagli ospiti, con rete di Chiaramonti, su rigore, e raddoppio in apertura di ripresa di Fassone. Da lì in poi sale in cattedra il direttore di gara, signor Borghi di Firenze, che prima espelle Mussi (già ammonito), reo di aver toccato la palla di mano in maniera fortuita nel cadere dopo un contrasto, e subito dopo decreta un rigore in mischia a favore dei locali, per fallo di mano di Scaramelli. In maniera clamorosa però l'arbitro invece di ammonire Scaramelli ammonisce per la seconda volta Ferri (estraneo completamente all'azione) espellendolo e lasciando il Montignoso in 9. Rigore trasformato da Bruzzone che accorcia le distanze. A 15' dalla fine Sardi riagguanta il pari.



Bravissimi poi i massesi che nei minuti finali blindano il risultato, difendensosi con ordine dalle sfuriate del locali. Un pareggio dall'amaro in bocca per gli uomini del presidente Nepori che ancora una volta si trovano penalizzati da decisioni arbitrali alquanto grottesche in una partita giocata ottimamente.



Di seguito le parole del team manager Nani:



Nani, che partita è stata? "Finché siamo stati in 11 non c'è stata partita. Abbiamo giocato alla grande. Poi è cambiato tutto in 10' con decisioni davvero ridicole che tutti hanno visto. Senza certi errori palesi la partita la avremmo vinta sicuro".



Nani, si riferisce all'operato del signor Borghi della sezione di Firenze? "Certamente. Vergognoso quanto fatto da questo arbitro. Mai vista una cosa del genere. Credendo sempre alla buona fede degli arbitri, allora questo signore non è all'altezza. Ha dimostrato di essere palesemente inadeguato non per l'Eccellenza ma per ogni categoria. Se la federazione vuole tutalare gli arbitri si renda conto delle loro prestazioni. Se oggi c'era un commissario di campo, questo arbitro non arbitra più. Quando sono scarsi vanno fermati. Basta pensare che gli stessi avversari a fine partita hanno consolato i nostri giocatori per i torti subiti".



Nani, alla fine due punti persi o uno guadagnato? "Giocare in 9 per 18' compresso il robusto recupero concesso con il risultato di 2-2 è sicuramente un punto guadagnato. Teniamoci stretta l'ottima prestazione e l'ottimo stato psico-fisico della squadra. Con la squadra rinnovata abbiamo fatto 7 punti in tre partite, siamo in una situazione di tranquillità ed esprimiamo con un calcio davvero ottimo. Ciò mi fa stare sereno per il futuro e mi da la certezza che ci salveremo sicuramente. Complimenti ai ragazzi che nonostante quanto accaduto sono stati bravi a portare il risultato a casa che da ulteriori certezze per il futuro".