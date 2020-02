Cascina-Pontremolese 1-1, giusto pareggio

Eccellenza - CASCINA- La Pontremolese di mister Bracaloni (foto) torna da Cascina con un buon punto e sorpassando Massese e San Marco, entrambe sconfitte, si gode una lussuosa settima posizione. In un campo al limite della praticabilità, nel primo tempo gli azzurri si difendono con ordine, sventano una buona occasione dei locali, e pungono con una paio di belle ripartenze.



La ripresa si apre con il vantaggio di Posenato al settimo minuto: palla al centro di D’Angelo, il portiere esce a valanga su Occhipinti e consegna la palla all'attaccante ex Massese che segna facilmente. Dopo pochi minuti (63') arriva il pareggio per opera del numero 9 Palaj, che approfitta di un pasticcio del centrocampo ospite e la mette dentro. Al 65' Occhipinti calcia molto bene del limite ma Gambini si stende e salva i suoi con una grande parata. Il Cascina ha la grande occasione al 70' colpendo il palo a portiere battuto e gli azzurri ribattono ancora con un tiro al volo di Occhipinti. Negli ultimi minuti i locali, bisognosi di punti, si sbilanciano e provano a spingere ma non si registrano occasioni importanti. Al triplice fischio il risultato è di 1-1



Le formazioni scese in campo:



CASCINA: Gambini, Bonfigli, Giari, Naldini, Marianelli ., Fatticcioni, Scaramelli, Susini, Palaj, Giudici, Frati. A disp.: Scolari, Puleo, Neri, Menichetti, Credendino, Folegnani, Andolfi, Vaglini . All.: Polzella Luca

PONTREMOLESE: Gussoni, Gabrielli, Cattani, Giannantoni, Filippi A., Verdi, Bondielli, Cargioli, Occhipinti, D Angelo, Posenato. A disp.: Santini, Crispi, Vatteroni, Lecchini, Nardini, Diouf, De Cillis, Berzolla, Corvi. All.: Bracaloni Riccardo

ARBITRO: Biagini Cristiano di Lucca