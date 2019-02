Camaiore-San Marco Avenza, Turi: `Nel calcio quella che conta è la domenica successiva`

"Il Camaiore è una squadra forte e in più quando si cambia allenatore si ha sempre una spinta motivazionale e un approccio diversi"

Eccellenza - Vola la San Marco Avenza di mister Stefano Turi. Con la seconda vittoria di fila di domenica scorsa ai danni della Cuoiopelli, il "Leone" si è portato in zona play off e non ha intenzione di cedere il passo. Domenica trasferta complicata sul campo del Camaiore, squadra in fondo alla graduatoria ma motivata dal cambio allenatore...



Mister una San Marco che viaggia a gonfie vele e raggiunge il quinto posto, come vedi i ragazzi in questo periodo? "Vedo bene i ragazzi sopratutto dopo un periodo difficile nei risultati, anche se non rispecchiavano completamente quanto espresso in campo... Nel calcio quella che conta è sempre la domenica successiva."



Domenica ha segnato il giovane Batti e in totale siete andati a segno con 10 giocatori. Un gioco che mette tutti nella condizione di andare al tiro? "Siamo tutti molto contenti per Niccolo’ perché e’ un ragazzo splendido e si meritava una gioia così, perché si è messo alle spalle un periodo difficile per un problema fisico che lo ha frenato in quasi tutta la prima parte della stagione. Sicuramente non dipendiamo dai gol di uno solo, come hai fatto tu giustamente presente con i numeri..."



Dopodomani trasferta a Camaiore, probabilmente una delle squadre più difficili da incontrare in questo momento, visto che in panchina c’è la vecchia conoscenza Moriani. Che partita ti aspetti? "Sicuramente domenica sarà una partita difficile ma per me, come ho detto già detto, lo sono davvero tutte in questo campionato molto equilibrato e con tanti bravi giocatori e allenatori. Il Camaiore è una squadra forte e in più quando si cambia allenatore si ha sempre una spinta motivazionale e un approccio diversi. Mi auguro che sia una bella partita di calcio".