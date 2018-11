Camaiore-Montignoso, Nani: «I ragazzi sapranno uscire da questo momento»

Il team manager rossoblu è sereno ma non sottovaluta il momento delicato

Eccellenza - Giorno di rifinitura per il Montignoso Football Club al "Raffi" di Romagnano, in vista del delicato match di domenica sul campo del Camaiore. Allenamento molto intenso imperniato sulla tattica e su partite a pressione dove si è notato un gruppo voglioso di riscatto, dopo gli ultimi risultati non positivi dovuti principalmente a un periodo poco fortunato. A testimonianza di ciò, si segnala in questo momento un'infermeria ben affollata.



Di seguito le parole del team manager Luca Nani che analizza la partita e fa il punto sulla situazione dei disponibili e non:



"La partita con il Camaiore sarà la prima di sei scontri diretti in chiave salvezza che ci aspettano da qui alla fine del girone di andata. Sono partite difficili, complicate, visto la posta in palio molto alta. La squadra fisicamente sta bene, anche se il morale non è al massimo visto le sconfitte immeritate subite di recente. Dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva. I ragazzi sapranno uscire da questo particolare momento, perché hanno qualità morali e Gassani ha l'esperienza e la tempra per gestire queste circostanze. In questo momento bisogna mettere da parte la qualità del gioco e badare al sodo, muovere la classifica e mantenere il distacco dalla zona play out. Da Camaiore dobbiamo uscire con un risultato positivo a tutti i costi per non vanificare quanto di ottimo fatto finora".



Situazione infermeria?"Da noi quando piove viene giù il temporale, per dire che non è un momento fortunato anche sotto questo aspetto. Nigiotti è ancora out ed è fuori dal 9 settembre e la questione sta diventando veramente bizzarra, ma l'ecografia ha evidenziato che lo strappo muscolare non è stato ancora assorbito. Benassi è fuori da un mese per pubalgia. Geraci ha un problema all'abduttore per un fallo di gioco subito domenica e Tazzini è squalificato. Di positivo il rientro in gruppo di Cinquini che deve recuperare condizione fisica, visto il mese di stop, ma rientra tra i convocati".



L'infermeria affollata è un valido motivo per tornare sul mercato alla riapertura delle liste? "Sicuramente faremo mercato in entrata, stiamo valutando 3/4 profili per aumentare la profondità della rosa perché il campionato è lungo e non aspetta nessuno. Il reparto di centrocampo, gli esterni offensivi, il parco quote del 2000 necessitano di intervento sul mercato e ci stiamo già adoperando in merito. Inoltre chi non sarà contento del minutaggio avuto finora e chieda la cessione sarà accontentato perché persone scontente non fanno bene al percorso di crescita. Per ora non abbiamo avuto segnali in merito, ma voglio essere chiaro fin da subito".