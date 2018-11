Camaiore-Montignoso 3-0, Gassani: «Ci salveremo, costi quel che costi»

Brutta sconfitta per il Montignoso che rimane in settima posizione

Eccellenza - CAMAIORE: Barsottini, Contipelli, Bugliani, Seghi, Bertoli, Mitrotti, Mariani F., D Antongiovanni, Nardini, Viola, Mancini. A disp.: Pardini A., Bordini, Bresciani, Crovi, Dalle Luche, De Wit, Ferri, Frusteri, Morelli. All.: Pieri Mirko

MONTIGNOSO FC: Grippino, Pennucci, Martinelli, Bedini, Signorini, Bugliani, Offretti, Piscopo, Chiaramonti, Grossi, Mussi. A disp.: Cappellini, Marchetti, Giorgini, Barbieri, Tonazzini, Cinquini, Puccinelli, . All.: Gassani Matteo

ARBITRO: Bertolini Luca di Livorno, coad. da Capanni Mattia Francesco di Firenze e Cardini Tommaso di Firenze

RETI: 30° D Antongiovanni, 53° Mancini, 80° Mancini



CAMAIORE- Brutta sconfitta per il Montignoso FC nell'ottava giornata del girone di andata in quel di Camaiore. Tre a zero per i locali con reti di D'Antongiovanni, bravo ad approfittare di una mancata trattenuta di Grippino, e doppietta di Mancini nella ripresa, il primo su un grave errore in un retropassaggio al portiere, e il secondo a conclusione di un magistrale contropiede. Il Montignoso ha lottato e ha da recriminare, oltre che per due reti subite da propri grossolani errori, per le 4 occasioni nitide non concretizzate a tu per tu con il portiere locale Barsottini. Classifica sempre sicura al cospetto della zona "calda", ma urge un cambiamento immediato di rotta visto che nelle ultime 4 partite si sono registrate tre sconfitte.



Di seguito le parole di mister Gassani che analizza la partita



Mister, cosa vuole dire in merito alla sconfitta odierna? "Quando si perde 3-0 c'è poco da dire e molto da lavorare. Abbiamo perso una partita dove abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo regalato i primi due goal in maniera clamorosa e non abbiamo concretizzato occasione nette avute. C'è poco da aggiungere.



Il primo e il secondo goal a nostro avviso sono davvero "regalati "... "Non a vostro avviso, è un dato oggettivo. In campionati importanti non ti puoi permettere certe leggerezze perché nel calcio vince chi sbaglia meno e se noi continuano a sbagliare in maniera bizzarra, come sta succedendo, è inutile giocare bene o mettere per 5/6 volte un nostro giocatore davanti al portiere avversario".



Che rimedio ha in mente per invertire il trend? "Io conosco solo il lavoro quotidiano sul campo non conosco altri rimedi. Bisogna lavorare di più e dare tutti qualcosa di più a cominciare dal sottoscritto".



Mister, con 5 giocatori fuori per infortunio tra cui bomber Geraci, il cammino si fa più duro però... "Gli infortuni sono un dato di fatto, ma questi sono alibi perché chi va in campo è nelle condizioni di dare il suo contributo. Poi è normale che Nigiotti, Benassi, Castellacci, Cinquini e Geraci non li puoi regalare agli avversari, ma a maggior ragione bisogna dare di più, raddoppiare gli sforzi e soprattutto evitare errori grossolani come stiamo commettendo. Il momento non è dei più felici, di confortante c'è so la classifica che rimane ottima, ma ripeto che c'è da fare di più in primis l'allenatore".



Nell'undici iniziale si è rivisto Martinelli, al debutto stagionale... "Gianluca è un ragazzo che per motivi lavorativi ha iniziato ad allenarsi a fine settembre. È un giocatore che l'anno scorso ha dato tantissimo e anche oggi ha dimostrato che il suo contributo sarà importante nel proseguo del campionato".



Si è visto per la volta Grippino tra i pali nell'undici iniziale... "Niente di sorprendente. Il ragazzo in settimana l'ho visto bene e ho deciso di farlo giocare. Se volete alludere a una presunta bocciatura nei confronti di Cappellini siete fuori strada, perché ho tre portieri bravi compreso Alberti, classe '99, e sceglierò di partita in partita a seconda delle indicazioni della settimana lavorativa".



C'è qualcosa da salvare dopo la sconfitta di oggi? "Assolutamente no. Abbiamo fatto una pessima partita sotto tutti i punti di vista. L'unico responsabile di ciò è l'allenatore che deve trovare i rimedi al periodo nero. Ho l'esperienza necessaria per gestire questi momenti e per trovare i correttivi. Non mi esaltavo prima e non mi deprimo ora. Ne ho passate di peggio ma alla fine la nave arriverà in porto, noi ci salveremo costi quel che costi".