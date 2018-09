Camaiore-Montignoso (1-2). Gassani: `Sono molto contento di tutti`

E ancora: "Siamo tra le otto squadre più forti della Toscana"

Eccellenza - Fa la voce grossa il Montignoso Football Club anche in Coppa Italia fase regionale, andando a sbancare il Comunale di Camaiore e qualificandosi agli ottavi di finale.



Ci sono voluti i supplementari per decretare il passaggio del turno dei massesi. Tempi regolamentari terminati 1-1. Al vantaggio locale di Nardini replicava Chiaramonti. Nei supplementari zampata letale del solito Geraci. Da segnalare, dopo il vantaggio degli uomini di Gassani, un calcio di rigore fallito da Viola che poteva riportare il risultato in parità, ma che comunque non sarebbe bastato ai versiliesi per qualificarsi.



Di seguito le parole di mister Gassani che analizza la partita:



Mister, qualificazione meritata? "Senza nessun dubbio. Siamo sempre stati in controllo della partita. Abbiamo subito goal nell'unico tiro in porta effettuato dai nostri avversari nei 90 minuti. Poi nei supplementari la stanchezza ha fatto da padrona e il goal di Geraci ha suggellato la giusta qualificazione da parte nostra".



Ha avuto le risposte che cercava visto i tanti cambi rispetto a domenica? "Sono molto contento di tutti. Marchetti e Giorgini erano al loro debutto dall'inizio in Eccellenza e si sono disimpegnati egregiamente. Chiaramonti e Grippino sono due certezze e Castellacci è veramente un gran giocatore. Sapevo che era forte ma così forte non me lo credevo".



Mister, il suo pupillo Chiaramonti ha dimostrato di essere recuperato appieno... "Chiaramonti non deve dimostrare nulla a nessuno. È un giocatore forte e un ragazzo straordinario. Ci darà tante soddisfazioni ancora. Sono contento che ha segnato perché per gli attaccanti il goal è fondamentale. Ha fatto una grande partita ma non avevo dubbi a riguardo".



Non ci sono più aggettivi per Geraci... "Concordo. E' un giocatore velenoso, ogni volta che tocca palla negli ultimi trenta metri è micidiale. È un cannibale dell'area di rigore. Oggi ancora una volta ha dimostrato il suo grande valore. Come allenatore sono fortunato ad avere attaccanti centrali come lui e Chiaramonti, così forti e decisivi".



Mister, una soddisfazione doppia per lei visto che era un ex? "Io sono contento solo ed esclusivamente che il Montignoso abbia vinto. Il resto, a cominciare dai discorsi sul mio passato calcistico, non mi interessano. Sono chiacchere da bar che io lascio volentieri ad altri".



Mister, ora Grosseto... "Calma. Oggi abbiamo giocato 120 minuti, c'è da riposare sia metalmente che fisicamente e da godersi il passaggio del turno, che è una grande soddisfazione per noi e per la neonata società, visto che siamo tra le otto squadre più forti della Toscana, cosa che non capita tutti gli anni. Da venerdì penseremo alla partita di domenica."