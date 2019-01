Camaiore, il nuovo tecnico è Moriani

Esonerato Pieri sarà il massese ex Pietrasanta e Portuale a guidare i versiliesi

Eccellenza - Il nuovo tecnico del Camaiore, squadra d'Eccellenza Toscana, è l'ex Pietrasanta e Portuale Raffaele Moriani che andrà sostituire il grossetano Mirko Pieri. La decisione della società versiliese di cambiare allenatore è arrivata in seguito ai risultati negativi e alla relativa classifica preoccupante, quint’ultimo posto.



Il quarantenne Moriani, dopo una illustre carriera da giocatore, ha iniziato già da qualche anno quella da tecnico e nel nuovo ruolo ha dimostrato fin da subito di avere grandi qualità, sia con la Portuale in Eccellenza che con il Pietrasanta in Promozione, arrivando lo scorso anno alla finale dei playoff, persa proprio contro il Camaiore. Il nuovo mister ha già svolto le prime sedute di allenamento e domenica siederà in panchina nel primo importante scontro diretto per la salvezza sul difficile campo del Vorno.



Di seguito le sue parole: "Sono molto contento, in questa stagione ho avuto varie trattative ma nessuna era andata in porto, quando è arrivata la chiamata di una società importante come il Camaiore ho risposto subito presente. E' una piazza blasonata dove si lavora bene. Cercherò di dare il massimo per raggiungere l'obiettivo salvezza, a partire da domenica a Vorno dove ci aspetta già un primo importante scontro".