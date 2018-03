Breaking News, `giallo` in Eccellenza

La gara rinviata per la seconda volta tra Poggibonsi e Grosseto potrebbe far slittare di una settiaman la fine del torneo

Eccellenza - In attesa del superderby di domani ad Aulla in Eccellenza, resta aperto il "giallo" della gara rinviata per la seconda volta tra Poggibonsi e Grosseto e l'eventuale data del recupero che potrebbe anche far slittare di una settimana la ripresa dello stesso torneo, prevista per domenica 8 aprile.



Domenica scorsa infatti a 10' dal termine con il Grosseto in vantaggio per due a zero sul terreno del Poggibonsi, l'arbitro, signor Moretti della sezione di Valdarno, si infortunava e decideva per la sospensione del match e di conseguenza per il secondo rinvio della stessa partita già non disputata la prima volta per impraticabilità di campo. Gara che, come da regolamento, verrà fatta nuovamente giocare dal primo minuto, decisione che penalizza e non poco il Grosseto di mister Andrea Danesi.



Adesso per la Figc toscana il problema è trovare una data utile e la stessa Figc pare intenzionata a fare slittare di una settimana lo stesso torneo per non falsarne lotta titolo e salvezza. Se ne saprà di piu' nel comunicato di giovedi prossimo.