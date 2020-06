Bracaloni dice addio alla Pontremolese

Eccellenza - Con un comunicato sulla propria pagina facebook la Pontremolese a gran sorpresa saluta il tecnico ex Aglianese e San Marco Avenza:



" La società informa che mister Riccardo Bracaloni ha comunicato ai vertici societari che non proseguirà il suo impegno nella guida della squadra in Eccellenza per la stagione 2020-2021. A lui i più sentiti ringraziamenti per l'ottimo operato nella stagione scorsa, interrotta a causa del Covid 19, ma che ci vedeva nettamente in linea con gli obiettivi stagionali. Gli facciamo un grande "in bocca al lupo" per il proseguo della sua carriera, con la speranza di poter avere ancora modo di lavorare insieme in futuro. L'area tecnica è ora alla ricerca di un sostituto, che verrà scelto nei prossimi giorni."



Non c'è nulla di ufficiale ancora ma fonti più che accreditate danno lo stesso Bracaloni già seduto sulla panchina del Camaiore dove prenderebbe il posto del dimissionario Moriani. A breve ne sapremo di più.