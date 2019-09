Bracaloni: `Contento della prima uscita stagionale`

Eccellenza - La Pontremolese esce sconfitta per uno a zero dalla San Marco Avenza nel match d'andata del primo turno di Coppa Italia disputato al Paolo Deste della Covetta di Avenza. Una sconfitta che arriva dopo una prestazione , quella degli azzurri lunigianesi, che è in ogni caso piaciuta a mister Riccardo Bracaloni.



Le parole del tecnico della Pontremolese.



"Riguardo alla partita di ieri posso considerarmi soddisfatto poichè ,da squadra neopromossa, abbiamo giocato contro una formazione che è secondo me una delle candidate al titolo del girone, una squadra molto forte e con una rosa giocatori di livello. Noi non abbiamo certo demeritato pur giocando in una situzione climatica, tra caldo ed umidità, davvero problematica. Nonostante cio' la squadra ha retto bene l'impatto con un avversario quotato. Siamo secondo il mio punto di vista, sulla strada buona anche se in questa settimana che precede l'esordio in campionato dobbiamo limare certi dettagli . In ogni caso ieri, pur perdendo, penso abbiamo dimostrato di avere le carte in regola per disputare un buon campionato di Eccellenza e raggiungere il nostro obiettivo stagionale che resta in ogni caso quello del raggiungimento della salvezza . Ieri abbiamo giocato incompleti a causa di alcune assenze. Quando saremo al completo anch'io avro' piu' scelte da poter fare riguardo all'assetto in campo. L'obiettivo è arrivare a poter contare su una rosa di almeno diciotto giocatori competitivi . mancano ancora due o tre elementi per essere competitivi in una stagione lunga e difficile come quella di Eccellenza. Da tutti comunque ieri ho avuto le risposte che mi aspettavo. Buona organizzazione di gioco nonostante fosse la prima uscita ufficiale, continua attenzione in campo verso i giocatori avversari e riguardo alle nostre energie in un ambiente climatico davvero difficile."



_____

NM