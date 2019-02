Bagnolese-Montignoso termina a reti inviolate

In Emilia-Romagna si conclude senza gol il match d'andata degli ottavi nazionali di Coppa. Mercoledi prossimo il ritorno a Romagnano.

Eccellenza -

BAGNOLESE-MONTIGNOSO 0-0

BAGNOLESE: Auregli, Capiluppi, Lionetti, Vernia, Oliomarini, Cocconi, Covili, Marrani, Formato, Zampino, Faye. A disposizione Cottafavi, Farina, Raed Emam, Beqiraj, Hardy, Signoriello, Martino, Silipo, Aracri. Allenatore Claudio Gallicchio

MONTIGNOSO: Frongillo, Ferri, Cinquini, Fassone, Signorini, Mussi Manuel, Piscopo, Scaramelli, Chiaramonti, Mussi Matteo, Geraci. A disposizione Alberti, Ferrari, Berti, Bertelloni, Barbieri, Grossi, Della Pina, Nigiotti, Tonazzini. Allenatore Sergio Rossi (Matteo Gassani squalificato)

ARBITRO: Grieco di Ascoli (assistenti Cardinaletti di Jesi e Tonti di Ancona).

NOTE:Spettatori 150 circa.



Termina in parità a reti inviolate il match di andata degli ottavi di finale nazionale di Coppa Italia Eccellenza. Montignoso che gioca a viso aperto contro una formazione molto pericolosa tra le mura amiche. I rossoblu di mister Gassani vanno vicini al vantaggio con Chiaramonti al 25' che on un gran tiro centra piena la traversa. La Bagnolese reagisce ed al 36' con un'azione veloce porta Marrani davanti a Frongillo ma il tiro è fuori. In apertura di ripresa la Bagnolese pareggia il conto delle traverse con Formato che coglie in legno dalla distanza. Il match vede poi le due squadre affrontarsi con grande attenzione a non lasciare spazi ai rispettivi reparti offensivi avversari ed il match arriva ala aconclusione a reti inviolate. Adesso il passaggio del turno sarà deciso mercoledi prossimo sul rettangolo di gioco d Romagnano nel match di ritorno. Questi i risultati delle altre gare.



Fase Nazionale Primo turno

GIRONE A: Finale-Canelli 0-2 (riposa Varese)

GIRONE B: Dro Alto Garda-Caldiero T. 0-1 (riposa S. Luigi)

GIRONE C: Bagnolese-Montignoso 0-0

GIRONE D: Tolentino-Foligno 0-0 (ore 19)

GIRONE E: Nuorese-Team Nuova Florida 0-1

GIRONE F: Amiternina-Tre Pini Matese 1-1

GIRONE G: Audax Cervinara-Grumentum Val d’Agri 1-0 (riposa Casarano)

GIRONE H: Corigliano-Canicattì 2-2