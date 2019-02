Presenti alla conferenza stampa l'assessore allo sport Cristiano Orsi e gli sponsor Farmacia Nobile e Ratti Gomme

Eccellenza - Alle 17.00 di questo pomeriggio è partito il pullman (video) del Montignoso Football Club per l'attesissima trasferta emiliana sul campo della Bagnolese, dove mercoledì 26 febbraio si disputerà la gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Nazionale di Eccellenza (fischio d'inizio alle 14.30). Grande euforia e concentrazione al centro sportivo delle Colline Massesi, dove si è svolta la conferenza stampa prepartita.



Mister Gassani



Mister, inizia il percorso in ambito nazionale. Con quali propositi per questa prestigiosa competizione? "Come ho detto stamani nello spogliatoio, ci presentiamo con molto orgoglio, rappresentiamo non solo il comune di Montignoso e la provincia di Massa Carrara, ma l'intera regione Toscana e questo è un motivo anche di responsabilità. Dobbiamo tenere in alto comune, provincia e regione. Ci prestiamo a intraprendere questo importante evento di sport con molta umiltà e voglia di vendere cara la pelle. Io la chiamo la “competizioni del dettaglio”, passa chi sbaglia di meno meno. Il Montignoso non va Bagnolo per fare una gita ma per fare il risultato e passare il turno. Non vogliamo essere ricordati per quelli che ci hanno provato. Vogliamo essere ricordati per coloro che ci sono riusciti"



Cosa sa della Bagnolese? ”La Bagnolese di solito si schiera con un 4-3-1-2, con due attaccanti molto rapidi. A differenza delle squadre emiliane, che spesso giocano e fanno giocare, a mio avviso hanno un modo di giocare alla “toscana”, visti i precedenti del loro mister. Quindi potrebbe essere una squadra che si chiude e che lascia pochi spazi. Domani pomeriggio lo vedremo direttamente”.



Dai quarti in poi, 20 marzo, la Coppa si giocherà ogni mercoledì fino alla finale del 24 aprile. In campionato avete 30 punti, quasi salvi. Quanto può essere importante questa classifica favorevole in chiave Coppa? ”Tutte le volte che abbiamo giocato nel turno infrasettimanale abbiamo dimostrato ottima condizione atletica. Siamo una squadra giovane e questo è un punto a nostro favore. Come classifica siamo in una situazione che non speravo, abbiamo dietro 9 squadre blasonate. Questo punteggio ci consente di staccare la spina sul campionato e concentrarci sulla Coppa senza fare i conti con turnover o cose del genere. Se così non fosse stato, oggi avrei fatto altre scelte perché il nostro primo e grande obiettivo è la salvezza. Comunque non pensiamo al 20 marzo, pensiamo alla partita di domani e al nostro presente. Non vogliamo nemmeno pensare ai 180 minuti. A Bagnolo vogliamo il risultato”.



”A nome della società voglio ringraziare Romano Ferretti, direttore sportivo della Bagnolese, che ci ha dato una grossa mano nell'organizzazione della trasferta in terra emiliana”.



Assessore Cristiano Orsi



Assessore, come valuta questa stagione del Montignoso? ”Quando è nato il Montignoso sono stato tra quelli che hanno preso coscienza di quello che stava accadendo, ma sinceramente non pensavo che saremmo arrivati a questi livelli. Quindi l'amministrazione è assolutamente contenta. Montignoso è una realtà piccola e quest'anno calcisticamente abbiamo intrapreso una strada ricca di soddisfazioni”.



I lavori allo stadio “Del Freo” stanno proseguendo. A quando è previsto il varo? "Per il campo la vicenda è stata affrontata più volte dalla cronaca, siamo evidentemente alla parte conclusiva. Il campo a 11 è terminato, mancano porte e altri dettagli strutturali, ma il più è fatto. Non riesco a dare una data precise per il varo, ma siamo a all'ultimazione lavori e quindi posso dire che prima del termine della stagione dovremmo riuscire a fare qualcosa”.



Vice Allenatore Sergio Rossi



Mister, sarà chiamato a sostituire il “diavolo” in panchina e la sua esperienza sarà molto importante per la squadra. Come ha visto i ragazzi? ”E' diverso tempo che li seguo, vengo dalla Juniores e ultimamente mi hanno aggregato, guardo il lavoro del mister e sto molto attento, durante le partite rimango fuori per verificate eventuali errori. La squadra è più che tonica, molto motivata, hanno un'innata caratteristica di aggressività e sacrificio, ma anche gioco veloce, con capacità di movimento tecnico e atletico. Un gioco dispendioso ma riusciamo a mantenere dei ritmi altissimi. Quindi per domani sono molto fiducioso”.



Capitan Cinquini



”Siamo un gruppo molto unito, sia in campo che fuori. Siamo sempre concentrati e sul pezzo. Per noi sono tutte finali, da qui alla fine. Abbiamo qualità davanti e nel mezzo, abbiamo gente giovane ma anche di esperienza, abituata a giocare partite importanti”