Bagnolese-Montignoso (0-0), Gassani: `Risultato giusto´`

Le parole del tecnico rossoblu nel post partita di Coppa Italia

Eccellenza - È finita a reti inviolate l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Nazionale tra gli emiliani della Bagnolese e il Montignoso FC. Soddisfatto il tecnico rossoblu Matteo Gassani che ha risposto come segue alle nostre domande:



Mister come reputa questo pareggio?



Un ottimo risultato contro un avversario forte. Abbiamo giocato un ottima partita per applicazione e volontà e siamo stati bravi a tenere nel momento di massima pressione degli avversari. Il risultato di oggi ci permette di giocare un ritorno che era il nostro obbiettivo principale.



Mister che partita è stata?



Una partita dura, fisica, spigolosa giocata a ritmi elevati da entrambe le parti. Ci siamo difesi molto bene sapendo soffrire nella loro massima spinta e non era una cosa facile visto la loro qualità offensiva. Potevamo anche segnare con un pizzico di fortuna in più ma nel complesso il pareggio è il risultato più giusto per quanto visto.



Mister questa Bagnolese si può eliminare?



La Bagnolese è una squadra forte ma ha dimostrato di esserlo anche il Montignoso. Siamo in una fase di perfetto equilibrio. Al ritorno cercheremo di fare quel qualcosa in più per poter passere il turno. Oggi abbiamo dimostrato di avere i giusti attributi per superare qualsiasi ostacolo. Ci proveremo con tutte le nostre forze. Di questo statene certi.



Mister, abbiamo visto un Montignoso tatticamente impeccabile e giocatori mai domi. Concorda su questo?



Perfettamente. I ragazzi sono stati encomiabili sotto tutti i punti di vista. Se non fai una partita di spessore contro la Bagnolese perdi. Complimenti a tutti i giocatori.



Mister si aspettava di più da Geraci e Chiaramonti?



Macché. Hanno giocato una grande partita sacrificandosi e hanno messo costantemente sotto pressione la difesa avversaria. Oggi ad entrambi è mancato solo il goal ma sono soddisfatto di quanto hanno fatto.



Mister, ci è sembrato che Geraci non abbia gradito la sostituzione...



Non ho notato nulla di che. Me lo state dicendo ora voi. Se poi geraci non ha gradito il cambio è un problema suo non mio, quindi dovete chiedere al diretto interessato.



Mister abbiamo visto molti giocatori sopra le righe, ma Fassone, Mussi, Manuel Piscopo e Signorini a nostro avviso sono stati superlativi...



Oggi non c'è uno superlativo o meno superlativo. Oggi tutti hanno fatto bene. Abbiamo giocato da squadra, con grande unità dimostrando ancora una volta che è dura per tutti giocare contro di noi. Pertanto ribadisco i complimenti ai ragazzi, eccezionali in tutto e per tutto.