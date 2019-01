Atletico Piombino-Montignoso Fc 1-0, Gassani: `Non meritavamo di perdere`

Partita decisa da Bigazzi su un rigore molto dubbio concesso ai padroni di casa al 91'

Eccellenza - ATLETICO PIOMBINO: Giacobbe, Buselli, Rovai, Campelli, Bartoli, Rocchiccioli T., Catalano, Quarta, Principe, Bigazzi, Calabrese. A disp.: Rossi, Valente, Rocchiccioli J., Cecchini, Spigoni, Borneti, Giuliano, Perillo, Hafiane. All.: Fratini Riccardo

MONTIGNOSO FC: Frongillo, Bertelloni, Cinquini, Berti, Signorini, Mussi, Lazzarini, Scaramelli, Geraci, Nigiotti, Fassone. A disp.: Alberti, Bugliani, Ferri, Grossi, Piscopo, Barbieri, Della Pina, Tonazzini, Chiaramonti. All.: Gassani Matteo

ARBITRO: Niccolai Alessandro di Pistoia, coad. da Nasca Gabriele di Livorno e Iuliano Simone di Siena

RETI: 90° rig. Bigazzi



PIOMBINO- Perde 1-0 il Montignoso Football Club alla "Magona d'Italia" contro il Piombino. Partita decisa da Bigazzi, su un rigore concesso ai padroni di casa al 91', apparso molto dubbio, e che ha scatenato le proteste dei rossoblu massesi. Partita caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte che ha divertito il pubblico presente. Montignoso che, per la mole di gioco, non meritava la sconfitta ma l'episodio finale ha deciso il match.



Di seguito le parole di mister Gassani che analizza la partita:



Mister, come giudica la partita? "Abbiamo giocato una buona partita e non meritavamo assolutamente di perdere. Se devo trovare qualcosa che non va abbiamo sbagliato per 3/4 volte l'ultimo passaggio con l'uomo che poi si sarebbe trovato davanti al portiere, e in questa categoria sono errori che non si possono commettere. Per il resto sono molto soddisfatto per la prestazione anche se il risultato mi lascia molta amarezza".



Come giudica il rigore che ha fatto imbestialire i suoi giocatori? "I miei giocatori devono stare zitti e pedalare. Abbiamo preso un contropiede al 91' fuori casa sul risultato di pareggio. Abbiamo perso palla nell'area avversaria, per troppa superficialità, e non siamo riusciti in 60 metri di campo a fare un fallo tattico. Se stavamo più attenti non avremmo preso il rigore. Quindi invece che lamentarci con l'arbitro analizziamo i nostri errori. Detto questo il rigore non c'era, e ciò è palese, ma ormai quest'anno è così ed è inutile continuare a parlarne".



Mister, questa sconfitta cambia qualcosa? "Con una partita in meno da giocare abbiamo sempre 5 punti di vantaggio sui play out e questo è un dato positivo. Mi dispiace che la buona prestazione non abbia portato punti, perché e lo ripeto non ci meritavamo di perdere. Il calcio è questo: gli episodi decidono le partite e oggi li abbiamo avuto a sfavore".



Mister, inizialmente è partito con il solo Geraci davanti, per poi finire con i due attaccanti, con l'ingresso di Chiaramonti. Come mai questa scelta? "Chiaramonti in settimana non era stato bene e poi le dimensioni importanti del campo non permettevano di giocare con uno dei due sull'esterno. Per quanto riguarda il rendimento dei due, Chiaramonti quando è entrato ha fatto bene, mentre la prestazione di Geraci non mi è piaciuta. Da un giocatore come lui mi aspetto di più, ma una giornata storta può capitare a tutti".



Domenica arriva il Grosseto... "Sarà una partita difficile visto la forza dell'avversario, ma noi abbiamo bisogno di punti come l'ossigeno e faremo di tutto per cogliere un risultato positivo".