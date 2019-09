Andreotti gol, la San Marco vola

Eccellenza -

La San Marco ci ha preso gusto. Dopo la vittoria per uno a zero nel primo match d'andata di Coppa Italia con la Pontremolese al Paolo Deste della Covetta ne è arrivata un'altra con identico risultato domenica scorsa nella gara che valeva il taglio del nastro del campionato di Eccellenza 2019/20. I rossoblu di mister Stefano Turi si sono cosi' aggiudicati i primi tre punti stagionali imponendosi sulla formazione del Castelfiorentino al termine di una gara che avrebbe potuto assumere un divario ben piu' netto se si prendono in esame le grandi occasioni non finalizzate da parte degli avenzini apparsi per certi versi troppo "morbidi" sottoporta.



A decidere il match coi giallorossoblu ospiti la prima rete con la maglia del Leone da parte di bomber Luca Andreotti. Una vittoria netta che va oltre al risultato di misura al novantesimo e che da la giusta carica per le prossime due partite in quattro giorni che attendono Togneri e compagni,. San Marco che infatti domani sera (20.45) sul terreno del Lunezia affronterà la Pontremolese nel return match di Coppa Italia mentre domenica 15 prima trasferta in campionato sul rettangolo di gioco del San Miniato.



Queste le parole di mister Turi dopo la vittoria col Castelfiorentino.

" E stata una bella partita, giocata con grande voglia di provarci sempre. Abbiamo commesso anche tanti errori ma siamo all’inizio e miglioreremo tanto stando insieme, Purtroppo la gara non l’abbiamo chiusa quando si poteva per le occasioni avute e quindi e’ rimasta in equilibrio fino alla fine grazie al Castelfiorentino che è come sempre squadra tosta ,molto organizzata che non molla mai. Siamo comunque molto contenti di aver cominciato bene ma siamo solo all’inizio del campionato e domani sera a Pontremoli ci attende un’altra partita molto difficile ed importante allo stesso tempo."



________

NM