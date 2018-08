Amichevoli di livello, il Montignoso sbanca Ponsacco

Due a uno al Comunale contro tutti i pronostici. Primo test superato a pieni voti

Eccellenza - In un caldo pomeriggio di agosto va in scena al "Comunale di Ponsacco" una partita vera, con ritmi alti tra due squadre desiderose di superarsi. Alla fine vince il Montignoso in virtù di una prestazione migliore, di una condizione atletica già dirompente, delle maggior occasioni da rete, mentre gli avversari mai sono stati pericolosi dalle parti di Cappellini.



Alla rete di Tonazzini nel primo tempo rispondeva Mazzanti con un grande stacco di testa su angolo battuto da Caciagli. Nel secondo tempo il Montignoso legittimava la vittoria creando diverse palle goal con Offretti, Geraci e segnava il definitivo 2-1 con Tazzini su rigore, decretato per netto fallo su Bedini.



Importante segnale da parte dei ragazzi del "diavolo" Gassani che dimostrano di avere già benzina nelle gambe, nonostante gli importanti carichi di lavoro di queste due prime settimane di preparazione, e di essere già mentalmente pronti alle battaglie in trasferta a cui andranno in contro nel difficile campionato di Eccellenza.